وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم إيران: تحاول شراء لبنان

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إيران بمحاولة "شراء" لبنان من خلال جعله يعتمد على حزب الله في الوقود وإصلاح شبكة الكهرباء في البلاد.

وأضاف غانتس على هامش زيارة للجولان المحتل اليوم الأربعاء، أن "إيران ومن خلال حزب الله تحاول شراء لبنان من خلال توفير الوقود وإصلاح نظام الكهرباء وبناء محطات الطاقة"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

مادة اعلانية

كذلك أوضح أن "اعتماد لبنان في مجال الطاقة على إيران قد يؤدي في النهاية إلى إقامة قواعد إيرانية على الأراضي اللبنانية وزعزعة استقرار المنطقة"، محذّراً من أن المواطنين اللبنانيين "هم من سيدفعون الثمن".

وأكد أن "إسرائيل لم تتلق ولن تتلقى أي إملاءات من إيران ولا وكلائها ولا من المنظمات الإرهابية"، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.

"لا نتلقى الإملاءات"

وأضاف "هذا صحيح فيما يتعلق بإنتاج الغاز من منصة كاريش الذي سيبدأ في الوقت المحدد، وهذا صحيح أيضاً فيما يتعلق بحرية عملنا في مواجهة أي تهديد لمواطني إسرائيل".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد وجه تحذيرا الخميس الماضي لزعيم حزب الله حسن نصر الله من عرقلة مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان أو إلحاق ضرر بمنصة حقل كاريش.

وقال في تصريحات صحفية "إذا حدث ذلك فإن الثمن سيكون لبنان".

ترسيم الحدود

ومنذ نحو سنتين، يتفاوض لبنان بوساطة أميركية من أجل ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بما يسمح للبلد الغارق بأزمة اقتصادية خانقة بالتنقيب عن النفط والغاز.

يذكر أن الجانبين الإسرائيلي واللبناني يجريان منذ أشهر طويلة مفاوضات عبر الوسيط الأميركي آموس هوكستين لترسيم الحدود البحرية المشتركة فيما من شأنه أن يساعد في تحديد موارد النفط والغاز لكل دولة ويمهد الطريق لمزيد من عمليات الاستكشاف في البحر.