وزير الدفاع البريطاني: موسكو باتت منبوذة وبوتين أقر بفشله

وسط تصاعد التحذيرات الأوروبية من مخاطر تصعيد الصراع الروسي الأوكراني لاسيما بعد إعلان موسكو التعبئة الجزئية في جيشها، رأى وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن "قرار التعبئة هذا من أجل القتال في أوكرانيا يعد اعترافاً صريحاً من فلاديمير بوتين بأن غزوه فشل".

كما أضاف والاس في بيان، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس الروسي ووزير دفاعه أرسلا عشرات الآلاف من مواطنيهم إلى حتفهم نتيجة سوء الإعداد والقيادة".

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"أصبحت منبوذة"

كذلك اعتبر أنه "لا يمكن لأي قدر من التهديدات والدعاية أن يخفي حقيقة أن القوات الأوكرانية تربح هذه الحرب، وأن المجتمع الدولي متحد وأن روسيا أصبحت منبوذة عالميا".

أتى ذلك، بعدما أعلن بوتين بوقت سابق اليوم التعبئة الجزئية، ملوحاً بأن بلاده جاهزة لاستعمال كافة الوسائل ومن ضمنها أسلحة الدمار الشامل للدفاع عن سيادتها وأمنها.

ففي خطاب بثه التلفزيون الرسمي، اعتبر سيد الكرملين أن الحل السلمي بين بلاده وأوكرانيا لا يعجب الغرب، الذي تجاوز بسياسته العنيفة كل الحدود، وفق قوله.

"أسلحة دمار شامل"

كما أكد أن روسيا تتعرض لتهديدات بالسلاح النووي وما وصفه بـ "الابتزاز النووي". لكنه أوضح في المقابل أن لديها أيضاً أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية. وقال "أقول للغرب لدينا كثير من الأسلحة للرد"!

وقد دفعت تلك التصريحات الخارجية البريطانية إلى التحذير من خطورة، فيما أعلنت ألمانيا أنها تدرس الرد عليها. فيما قللت السفيرة الأميركية في كييف منها، معتبرة أنها تدل على فشل روسي.

يذكر أن قرار التعبئة الجزئية هذا أتى وسط تراجع للقوات الروسية خلال الأيام الماضية في شمال شرقي أوكرانيا لاسيما في إقليم خاركيف، إثر هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية قبل نحو أسبوعين لاستعادة بلدات ظلت لأشهر طويلة تحت السيطرة الروسية، حيث حققت تقدماً ملحوظاً.