المكسيك.. زلزال بقوة 6.7 يضرب إقليم ميشوكان وتأثر العاصمة

هز زلزال عنيف بلغت قوته 6,7 درجة، المكسيك صباح الخميس، على ما أعلن المركز الوطني للزلازل.

وضربت هزة شديدة العاصمة مكسيكو. وحُدد مركز الزلزال في ولاية ميشواكان بغرب المكسيك على مسافة 81 كلم من مدينة كوالكومان، بحسب المركز الوطني للزلازل.

Terrifying earthquake in Mexico City pic.twitter.com/vPEIg3hPCT — CCTV_IDIOTS (@cctv_idiots) September 21, 2022

مادة اعلانية

وقبل أيام، ضرب زلزال قوي المنطقة نفسها وتسبب باهتزاز المباني على بعد آلاف الأميال في العاصمة مكسيكو، وذلك تزامنا مع ذكرى زلزالين شديدين وقعا العامين 1985 و2017، وفق ما أفاد خبراء رصد الزلازل.

وذكرت الوكالة الوطنية لرصد الزلازل أن شدة الزلزال بلغت 7,4 درجة، في حين قال المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي إن شدته بلغت 7,6.

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 59 كلم (37 ميلا) جنوب كوالكومان في ولاية ميشواكان على ساحل المحيط الهادئ، وعلى بعد مئات الكيلومترات غرب العاصمة مكسيكو، بحسب الوكالة المكسيكية.