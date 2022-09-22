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لندن تدرس نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس

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- 22/09/2022
تراس ولابيد في نيويورك

لندن تدرس نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس

تراس أبلغت لابيد عن مراجعتها للموقع الحالي للسفارة البريطانية في إسرائيل

دبي - العربية.نت

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أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد، أنها تدرس قرار نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس.

وقالت متحدثة باسم داونينغ ستريت، إن تراس أبلغت لابيد عن مراجعتها للموقع الحالي للسفارة البريطانية في إسرائيل، خلال لقاء بينهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية.

في أول محادثات بينهما.. ماكرون يهنئ تراس بترؤسها الحكومة البريطانية العرب والعالم في أول محادثات بينهما.. ماكرون يهنئ تراس بترؤسها الحكومة البريطانية

وأكد متحدث باسم لابيد لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، هذا الأمر.

وكانت تراس قالت قبل أن تصبح رئيسة للوزراء، إنها ستراجع قرار المملكة المتحدة بإبقاء سفارتها في تل أبيب إذا أصبحت رئيسة للحكومة.

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