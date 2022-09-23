مدير "الأغذية" العالمي يريد التحرك العاجل لمواجهة خطر الجوع

حذر منسق الغذاء في الأمم المتحدة، الخميس، من أن العالم يواجه "عاصفة كاملة فوق عاصفة كاملة"، وحث المانحين على منح بضعة أيام من الأرباح لمعالجة أزمة إمدادات الأسمدة. الآن ومنع النقص في الغذاء على نطاق واسع العام المقبل.

قال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: "وإلا، فستكون هناك فوضى في جميع أنحاء العالم".

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قال بيسلي إنه عندما تولى رئاسة برنامج الأغذية العالمي منذ 5 سنوات ونصف السنة، كان 80 مليون شخص فقط حول العالم يتجهون نحو المجاعة. قال: "وأنا أفكر، حسنًا، يمكنني إيقاف برنامج الغذاء العالمي عن العمل".

لكن مشاكل المناخ زادت هذا العدد إلى 135 مليونا. ضاعف جائحة COVID-19، الذي بدأ في أوائل عام 2020، عدده إلى 276 مليون شخص لا يعرفون من أين تأتي وجبتهم التالية. أخيرًا، غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير، مما أشعل فتيل حرب وأزمة في الغذاء والأسمدة والطاقة أدت إلى ارتفاع العدد إلى 345 مليونًا.

وقال بيزلي "ضمن هذا العدد يوجد 50 مليون شخص في 45 دولة يطرقون باب المجاعة. إذا لم نصل إلى هؤلاء الناس، فستعاني المجاعة والمجاعة وزعزعة استقرار الدول على عكس أي شيء رأيناه في عامي 2007-2008 و2011، وستكون لديك هجرة جماعية".

قال بيزلي: "إنها عاصفة كاملة فوق عاصفة كاملة. ومع أزمة الأسمدة التي نواجهها الآن، مع الجفاف، نواجه مشكلة تسعير الغذاء في عام 2022. وقد تسبب هذا في حدوث فوضى في جميع أنحاء العالم".

وقال: "إذا لم نتغلب على هذا بسرعة – ولا أعني العام المقبل، أعني هذا العام – فستواجه مشكلة توفر الغذاء في عام 2023. وهذا سيكون الجحيم".

أوضح بيسلي أن العالم ينتج الآن ما يكفي من الغذاء لإطعام أكثر من 7.7 مليار شخص في العالم، لكن 50٪ من هذا الغذاء يرجع إلى استخدام المزارعين للأسمدة. لا يمكنهم الحصول على تلك العوائد العالية بدونها. حظرت الصين، أكبر منتج للأسمدة في العالم، تصديرها. روسيا، التي تحتل المرتبة الثانية، تكافح من أجل إيصالها إلى الأسواق العالمية.

قال "علينا تحريك هذه الأسمدة، وعلينا أن نحركها بسرعة. إنتاج الأرز الآسيوي في حالة حرجة في الوقت الحالي. البذور في الأرض".