.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روسيا تقرر منح الجنسية للمقاتلين الأجانب المنضمين للجيش

  • الخط
(رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

روسيا تقرر منح الجنسية للمقاتلين الأجانب المنضمين للجيش

الرئيس بوتين يوقع قانوناً يشدد العقوبات على من يسلمون أنفسهم أو يرفضون القتال

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قررت موسكو، اليوم السبت، منح الجنسية للمقاتلين الأجانب المنضمين للجيش الروسي، ويشمل القرار تسهيل إجراءات تجنيس الأجانب الذين يخدمون في صفوف الجيش.

وأفاد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام، في وقت تسعى موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا.

هذا ووقع بوتين على مجموعة من التعديلات التشريعية فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات عن "النهب" و"التقاعس عن المشاركة في الأعمال العسكرية" و"الاستسلام الطوعي".

عناصر تابعة للجيش الروسي في أوكرانيا
عناصر تابعة للجيش الروسي في أوكرانيا

وتنص التعديلات على القانون الجنائي الروسي، التي صدق عليها الرئيس الروسي على ما يلي:

-عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للعسكريين في حال الاستسلام الطوعي.

-تعتبر فترات التعبئة والأحكام العرفية أو زمن الحرب من الظروف المشددة للعقوبة لمرتكبي الجرائم بحق الخدمة العسكرية، مثل عدم الامتثال لأمر عسكري، ومقاومة القائد في الخدمة العسكرية، ومغادرة مكان الخدمة بدون إذن، والفرار والتقاعس عن الخدمة، وانتهاك قواعد الخدمة، وفقدان الممتلكات العسكرية.

روسيا: لا نهدد أحدا بالنووي.. والعلاقة مع أميركا في حالة يرثى لها! العرب والعالم روسيا و أوكرانيا روسيا: لا نهدد أحدا بالنووي.. والعلاقة مع أميركا في حالة يرثى لها!
كييف تقصف دونيتسك.. واستفتاءات روسيا لضم مناطق أوكرانية مستمرة العرب والعالم روسيا و أوكرانيا كييف تقصف دونيتسك.. واستفتاءات روسيا لضم مناطق أوكرانية مستمرة

-عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما على الفرار من الخدمة العسكرية أثناء فترة التعبئة أو زمن الحرب.

-يعاقب النهب في زمن الحرب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

-عقوبة السجن للعسكريين لرفض المشاركة في الأعمال القتالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف استفادت السياحة التركية من أزمة الطاقة في أوروبا؟ كيف استفادت السياحة التركية من أزمة الطاقة في أوروبا؟
اكتشف المزيد