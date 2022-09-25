بمدرعات أميركية.. تركيا تتهم اليونان باستفزاز بحري

جددت أنقرة الأحد اتهاماتها لأثينا بإثارة البلبلة والاستفزازات في بحر إيجه، فيما وصفت مصادر أمنية تركية "التصرفات العدوانية لليونان العضو في حلف الناتو بغير المقبولة على الإطلاق".

وزعمت تلك المصادر أن طائرات مسيرة تركية رصدت قيام اليونان بنقل مدرعات إلى جزر منزوعة السلاح في بحر إيجه.

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عشرات المدرعات

كما أفادت أن مسيرات تركية رصدت سفينتي إنزال يونانيتين متجهتين إلى جزيرتي مدللي (لسبوس) وسيسام (ساموس)، وفق وكالة الأناضول الرسمية

كذلك أشارت إلى أن السفينتين نقلتا 23 مدرعة إلى مدللي و18 أخرى إلى سيسام.

"مؤشر صارخ"

وأكدت المصادر أن حادثتي نقل المدرعات اللتين وقعتا يومي 18و21 سبتمبر تعدان "مؤشراً صارخاً على استمرار اليونان بتسليح الجزر القريبة من تركيا، وانتهاك وضع تلك الجزر التي يفترض أن تكون منزوعة السلاح، وفق الاتفاقيات ذات الصلة".

كما تحدثت عن سعي اليونان لنشر أسلحة ممنوحة من الولايات المتحدة على وجه الخصوص في تلك الجزر، لافتة إلى قيام أثينا باستبدال بعض المدرعات في الجزيرتين المذكورتين عبر الشحنات الأخيرة، بمركبات مدرعة ذات عجلات تكتيكية منحتها واشنطن لأثينا.

لا تجاوب

وأضافت أن "أثينا تنتهك منذ أعوام طويلة الوضع غير العسكري لهاتين الجزيرتين وتنشر أسلحة فيهما".

إلى ذلك أشارت إلى عدم تجاوب اليونان مع دعوات تركيا لحل الخلافات عبر الحوار وفي إطار القانون الدولي.

يذكر أن الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، تتنازعان منذ سنوات طويلة حول عدد من الملفات الإشكالية لاسيما الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص، وملف التنقيب واللاجئين وغيرها.