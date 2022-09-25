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زيلينسكي مخاطبا المواطنين الروس: بوتين يرسلكم للموت

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الرئيس الأوكراني 2 فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي مخاطبا المواطنين الروس: بوتين يرسلكم للموت

بعد ساعات على توقيع بوتين تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة الأمر الساري حاليا

العربية.نت _ وكالات

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توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء السبت، مباشرة إلى المواطنين الروس قائلا لهم إن رئيسهم فلاديمير بوتين يرسل عن علم "مواطنيه إلى الموت".

وقال زيلينسكي بالروسية إن "الحكم الروسي يدرك تماما أنه يرسل مواطنيه إلى الموت". وأضاف مخاطبا الجنود الروس بعد بضع ساعات من إصدار موسكو قانونا يشدد العقوبات بحق من يفرون طوعا، "ستعاملون في شكل حضاري... لن يعلم أحد ظروف استسلامكم".

وجاء هذا التصريح بعد ساعات على توقيع بوتين السبت تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الأمر الساري حاليا.

وقال زيلينسكي "رفض خطاب التجنيد أفضل من الموت كمجرم حرب في أرض أجنبية"، مضيفا "الهروب من التعبئة الإجرامية أفضل من أن الإصابة بالشلل ثم الإدانة في محكمة على المشاركة في حرب عدوانية".

وتابع مخاطبا المواطنين الروس "من الأفضل الاستسلام للجيش الأوكراني على أن تُقتلوا بضربات سلاحنا، ضربات منصفة من أوكرانيا التي تدافع عن نفسها في هذه الحرب".

جنود روس في محيط كييف (أرشيفية-أسوشييتد برس)
  • جنود روس في محيط كييف (أرشيفية-أسوشييتد برس)
  • جنود روس يسيرون في أحد شوارع ماريوبول (أرشيفية من فرانس برس)
2 صور
جنود روس في محيط كييف (أرشيفية-أسوشييتد برس)
جنود روس في محيط كييف (أرشيفية-أسوشييتد برس)
جنود روس يسيرون في أحد شوارع ماريوبول (أرشيفية من فرانس برس)
جنود روس يسيرون في أحد شوارع ماريوبول (أرشيفية من فرانس برس)

يذكر أن موسكو قررت، السبت، منح الجنسية للمقاتلين الأجانب المنضمين للجيش الروسي، ويشمل القرار تسهيل إجراءات تجنيس الأجانب الذين يخدمون في صفوف الجيش.

وأفاد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام، في وقت تسعى موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا.

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واستبدلت روسيا مسؤول الإمدادات اللوجستية في جيشها السبت بعد سلسلة نكسات، فيما تواصل المناطق التي تسيطر عليها في شرق أوكرانيا وجنوبها التصويت لليوم الثاني على خيار ضمها إليها.

وفي هذا الصدد قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إن الاستفتاءات الروسية الهادفة إلى ضم أربع مناطق محتلة من أوكرانيا ليست سوى عمليات تصويت "زائفة"، وأضاف أن واشنطن لن تعترف أبدا بضم أي أراض أوكرانية لروسيا.

وقال بايدن في بيان إن واشنطن "ستعمل مع حلفائنا وشركائنا لفرض المزيد من التكاليف الاقتصادية السريعة والقاسية على روسيا".

وفي السياق حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العالم الجمعة على إدانة "الاستفتاءات الزائفة" التي بدأت روسيا تنظيمها لضمّ مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا.

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