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زيلينسكي مصدوم وعاتب على إسرائيل.. لهذا السبب

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي(رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي(رويترز)
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي مصدوم وعاتب على إسرائيل.. لهذا السبب

دبي- العربية.نت

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بعد مرور أشهر على مطالبته بأنظمة مضادة للصواريخ دون جدوى، أبدى الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي خيبته من إسرائيل التي لم تتجاوب مع طلبه.

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فقد أكد زيلينسكي أنه "مصدوم" لعدم تزويد تل أبيب كييف بأنظمة مضادة للصواريخ للمساعدة في مواجهة الهجمات الروسية. وأشار إلى شعوره بالصدمة لعدم تزويد بلاده بنظام القبة الحديدية الإسرائيلي، الذي يستخدم غالبا لاعتراض الصواريخ التي يطلقها الفلسطينيون.

"لا أعرف ما حدث"

كما أضاف قائلاً في مقابلة بثها مكتبه مساء أمس "لا أعرف ما حدث لإسرائيل. أنا بصراحة أشعر بصدمة لأنني لا أفهم لماذا لم يتمكنوا من إعطائنا دفاعات جوية".، بحسب ما نقلت رويترز.

إلى ذلك، أردف "أفهم أن لديهم وضعا صعبا فيما يتعلق بالوضع في سوريا ، لكنني أذكر الحقائق.. فالقيادة الإسرائيلية لم تفعل شيئا لمساعدة أوكرانيا."

يشار إلى أن تصريحات زيلينسكي هذه تعتبر أقوى من تلك التي أدلى بها في مارس عندما انتقد إسرائيل بسبب إحجامها عن إرسال أسلحة.إلى بلاده، على الرغم من تعهدها بالمساعدة

إلا أن إسرائيل التي أدانت العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، تشعر بقلق من توتر العلاقات مع موسكو، صاحبة النفوذ في سوريا المجاورة حيث تهاجم القوات الإسرائيلية بشكل متكرر الجماعات المسلحة الموالية لإيران.

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