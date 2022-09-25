.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غارات على زابوريجيا.. موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات

  • الخط
المركبات العسكرية الروسية تمرعبر بوابات محطة زابوريجيا (أرشيفية من فرانس برس)
من زابوريجيا (أرشيفية -فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

غارات على زابوريجيا.. موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع تجدد القصف جنوب وشرق أوكرانيا اليوم الأحد، عاد تبادل الاتهامات بين القوات الروسية والأوكرانية ثانية.

فقد أعلنت سلطات المنطقة الانفصالية في دونيتسك شرق أوكرانيا أن القوات الأوكرانية قصفت مخزناً للحبوب ومستودعات أسمدة في مدينة زابوريجيا جنوباً.

زيلينسكي: بوتين يبتز الغرب ولن يلجأ إلى السلاح النووي العرب والعالم روسيا و أوكرانيا زيلينسكي: بوتين يبتز الغرب ولن يلجأ إلى السلاح النووي

عشرات الهجمات

فيما اتهم الجيش الأوكراني القوات الروسية بشن عشرات الهجمات الصاروخية والغارات الجوية على أهداف عسكرية ومدنية من بينها 35 تجمعا سكنيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، جنوب وشرق البلاد، بحسب ما نقلت "رويترز".

من دونباس (فرانس برس)
من دونباس (فرانس برس)

تأتي تلك الغارات فيما تتواصل عمليات الاستفتاء التي أعلنت عنها روسيا لليوم الثالث على التوالي في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا (شرق أوكرانيا)، وفي خيرسون وزابوريجيا الخاضعتين لسيطرة الروس (جنوبا).

يذكر أن القوات الأوكرانية كانت حققت خلال الأسبوعين الماضيين تقدماً ملحوظاً في شمال شرق البلاد، في إطار هجوم مضاد شنته لاستعادة بلدات ومدن شاسعة ظلت أشهرا تحت السيطرة الروسية.

كما شنت بالتزامن هجوما واسعا لاستعادة الأراضي في الجنوب، ساعية لمحاصرة آلاف الجنود الروس الذين انقطعت عنهم الإمدادات على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، واستعادة خيرسون، المدينة الكبيرة الوحيدة التي تحافظ روسيا على سيطرتها عليها منذ فبراير الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف استفادت السياحة التركية من أزمة الطاقة في أوروبا؟ كيف استفادت السياحة التركية من أزمة الطاقة في أوروبا؟
اكتشف المزيد