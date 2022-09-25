غارات على زابوريجيا.. موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات
مع تجدد القصف جنوب وشرق أوكرانيا اليوم الأحد، عاد تبادل الاتهامات بين القوات الروسية والأوكرانية ثانية.
فقد أعلنت سلطات المنطقة الانفصالية في دونيتسك شرق أوكرانيا أن القوات الأوكرانية قصفت مخزناً للحبوب ومستودعات أسمدة في مدينة زابوريجيا جنوباً.
عشرات الهجمات
فيما اتهم الجيش الأوكراني القوات الروسية بشن عشرات الهجمات الصاروخية والغارات الجوية على أهداف عسكرية ومدنية من بينها 35 تجمعا سكنيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، جنوب وشرق البلاد، بحسب ما نقلت "رويترز".
تأتي تلك الغارات فيما تتواصل عمليات الاستفتاء التي أعلنت عنها روسيا لليوم الثالث على التوالي في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا (شرق أوكرانيا)، وفي خيرسون وزابوريجيا الخاضعتين لسيطرة الروس (جنوبا).
يذكر أن القوات الأوكرانية كانت حققت خلال الأسبوعين الماضيين تقدماً ملحوظاً في شمال شرق البلاد، في إطار هجوم مضاد شنته لاستعادة بلدات ومدن شاسعة ظلت أشهرا تحت السيطرة الروسية.
كما شنت بالتزامن هجوما واسعا لاستعادة الأراضي في الجنوب، ساعية لمحاصرة آلاف الجنود الروس الذين انقطعت عنهم الإمدادات على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، واستعادة خيرسون، المدينة الكبيرة الوحيدة التي تحافظ روسيا على سيطرتها عليها منذ فبراير الماضي.
-
علاج واعد لمرضى السرطان.. فيروس يصيب الخلايا ويدمرهافي بارقة أمل جديدة لعلاج مرضى السرطان، كشف علماء بريطانيون أن نوعاً جديداً من العلاج باستخدام فيروس يصيب الخلايا الضارة ويدمرها، أظهر نتائج واعدة في ... صحة
-
"كابوس لن أنساه بحياتي".. ناج من قارب الموت يرويمع ارتفاع عدد قتلى كارثة المركب الذي كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية، إلى 94، أعلن الجيش اللبناني توقيف مشتبه به في عملية التهريب ... العرب والعالم
-
ساعدهما على عبور الشارع وقضى دهساً.. رجل أمن يشغل السعوديينتصدر منصات وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات الماضية نبأ وفاة رجل أمن خلال عمله بعدما ساعد أماً وطفلها على عبور الشارع قبل أن يقضي ... السعودية