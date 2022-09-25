عمّان.. المتهمون بالمبنى المنهار يردون على القاضي

في جديد مأساة انهيار بناية سكنية بمنطقة اللويبدة في العاصمة الأردنية عمّان، نفى المتهمون الثلاثة بالحادثة جميع التهم المسندة إليهم.

وعقدت المحكمة أولى جلسات النظر في القضية، الأحد، برئاسة القاضي شرف أبولطيفة.

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كما سأل القاضي المشتكى عليهم الـ3 عن التهم المسندة إليهم، فردوا بأنهم "غير مذنبين".

محاكمة عن بعد

واستحضر المتهمون من مركز توقيفهم في مركز إصلاح وتأهيل ماركا عبر تقنية الاتصال عن بعد، وبدأت المحكمة بالاستماع لشهود النيابة العامة.

فيما روى ذوو الضحايا والمصابين لمحكمة صُلح جزاء عمّان تفاصيل الحادثة، حسب ما عاشوها ومعرفتهم بالمشتكى عليهم.

14 وفاة و9 إصابة

يذكر أنه في 14 سبتمبر الحالي انهارت بناية سكنية في اللويبدة، ما أدى إلى وفاة 14 شخصاً وإصابة 9 آخرين.

وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية. كما قرر مدعي عام عمّان توقيف 3 أشخاص على ذمة التحقيق هم أحد ورثة مالك البناء (ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصيانة.