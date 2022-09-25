.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عمّان.. المتهمون بالمبنى المنهار يردون على القاضي

  • الخط
من اللويبدة (أرشيفية)

عمّان.. المتهمون بالمبنى المنهار يردون على القاضي

عمّان - محمد ساهر الطراونة

نشر في: آخر تحديث:

في جديد مأساة انهيار بناية سكنية بمنطقة اللويبدة في العاصمة الأردنية عمّان، نفى المتهمون الثلاثة بالحادثة جميع التهم المسندة إليهم.

وعقدت المحكمة أولى جلسات النظر في القضية، الأحد، برئاسة القاضي شرف أبولطيفة.

من اللويبدة (أرشيفية)
من اللويبدة (أرشيفية)

كما سأل القاضي المشتكى عليهم الـ3 عن التهم المسندة إليهم، فردوا بأنهم "غير مذنبين".

محاكمة عن بعد

واستحضر المتهمون من مركز توقيفهم في مركز إصلاح وتأهيل ماركا عبر تقنية الاتصال عن بعد، وبدأت المحكمة بالاستماع لشهود النيابة العامة.

من اللويبدة (أرشيفية)
من اللويبدة (أرشيفية)

فيما روى ذوو الضحايا والمصابين لمحكمة صُلح جزاء عمّان تفاصيل الحادثة، حسب ما عاشوها ومعرفتهم بالمشتكى عليهم.

14 وفاة و9 إصابة

يذكر أنه في 14 سبتمبر الحالي انهارت بناية سكنية في اللويبدة، ما أدى إلى وفاة 14 شخصاً وإصابة 9 آخرين.

من اللويبدة (أرشيفية)
من اللويبدة (أرشيفية)

وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية. كما قرر مدعي عام عمّان توقيف 3 أشخاص على ذمة التحقيق هم أحد ورثة مالك البناء (ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصيانة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف استفادت السياحة التركية من أزمة الطاقة في أوروبا؟ كيف استفادت السياحة التركية من أزمة الطاقة في أوروبا؟
اكتشف المزيد