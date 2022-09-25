يحمل متفجرات..السودان يضبط قارباً ليمنيين بالبحر الأحمر

أعلن السودان اليوم الأحد ضبط قارب مشبوه، يحمل على متنه أسلحة ومتفجرات في البحر الأحمر.
وفي التفاصيل، أفاد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان، بأن القوات البحرية حجزت القارب بعدما تبين أنه يحمل بنادق كلاشنكوف وصناديق ذخيرة ومتفجرات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
4 يمنيين
كما أوضحت أن المركب الذي رصد داخل المياه الإقليمية بالقرب من جزر السبعات، يستغله 4 مواطنين يمنيين، وكان على متنه "٩٠ بندقية كلاشينكوف و١٦٢ صندوق ذخيرة رشاش قرنوف و١٨٢ صندوق ذخيرة أعيرة متنوعة، و43 صندوقا من الأسلاك المتفجرة فورتك، و45 "فيوز تفجير".
يذكر أن القوات البحرية التي تشكلت منذ عام ٢٠٢١م وتضم عناصر من القوات البحرية، نجحت في أوقات سابقة في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة ومتفجرات يتم تهريبها من قبل عناصر يمنية وسودانية خارجة عن القانون.
وغالبا ما يشهد البحر الأحمر عمليات تهريب للسلاح لاسيما من قبل الحوثيين المدعومين من إيران. كما تحاول الميليشيات أيضا زرع الألغام البحرية مهددة سلامة وأمن الملاحة، وقد حذرت العديد من الدول من تلك المسألة خلال السنوات الماضية.
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