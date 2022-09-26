ألمانيا تستدعي سفير إيران.. وخيار العقوبات على الطاولة

استدعت الحكومة الألمانية سفير إيران في برلين بعد ظهر الاثنين، لإجراء "مباحثات" بشأن قمع الاحتجاجات على مقتل شابة أثناء توقيفها لدى الشرطة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، كريستيان فاغنر، في مؤتمر صحافي دوري "استدعينا السفير الإيراني، وستجرى المباحثات بعد ظهر اليوم"، الاثنين.

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فرض عقوبات

وردا على سؤال حول احتمال فرض مزيد من العقوبات على طهران بسبب الاضطرابات، قال المتحدث "سننظر في جميع الخيارات" مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

جاء ذلك فيما شهدت برلين وعواصم أوروبية أخرى تظاهرات لمئات الإيرانيين المقيمين هناك للتنديد بالقيادة الإيرانية التي شنت حملة قمع ضد الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.

تظاهرات في برلين

وشارك العشرات في مسيرة أمام السفارة الإيرانية في برلين، السبت، احتجاجاً على نظام الحكم والتمييز الممنهج ضد المرأة في الدولة الإيرانية.

وبحسب الشرطة فإن المظاهرة التي جرت بعد الظهر في منطقة داليم بالعاصمة برلين استمرت حوالي ساعتين وكانت سلمية.

في حين رفع المحتجون لافتات تعبر عن استيائهم باللغتين الألمانية والفارسية. كما كانت هناك مسيرات في مدن أخرى.

اندلاع الاحتجاجات

يشار إلى أن احتجاجات اندلعت في إيران في 16 سبتمبر، يوم وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل ما يعرف بـ "شرطة الأخلاق" بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة" وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة المفروضة في البلاد منذ بداية الثمانينيات.

وقد أشعلت وفاتها نار الغضب في البلاد، حول عدة قضايا من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام. ولعبت النساء دورا بارزا في تلك الاحتجاجات، ولوحت محتجات بحجابهن وحرقنه.