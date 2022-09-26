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الكرملين يقر: وقعت بعض الأخطاء خلال التعبئة

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A file photo shows Kremlin spokesman Dmitry Peskov. (AFP)
ديمتري بيسكوف (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

الكرملين يقر: وقعت بعض الأخطاء خلال التعبئة

دبي - العربية.نت

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بعد مضي 5 أيام على إعلان التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، من أجل رفد جبهات القتال في الشرق الأوكراني، أقر الكرملين بحصول بعض الهفوات.

ففي اتصال مع الصحافيين، اليوم الاثنين، أقر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه تم إصدار بعض الاستدعاءات بطريق الخطأ، مؤكداً في الوقت عينه أنه سيتم تصحيح الهفوات.

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لا إغلاق للحدود

أما عن احتمال اتخاذ السلطات الروسية أي قرارات بشأن إغلاق الحدود الروسية وسط النزوح الجماعي للرجال في سن التجنيد منذ أن أعلن بوتين التعبئة الجزئية، فنفى بيسكوف الأمر، مشدداً على أن لا قرار في هذا الشأن، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وأوضح أن السلطات لم تتخذ قراراً بشأن إغلاق الحدود أمام الرجال في سنّ القتال.

اعتقال متظاهر ندد بقرار التعبئة في روسيا (فرانس برس)
اعتقال متظاهر ندد بقرار التعبئة في روسيا (فرانس برس)

يشار إلى أن البلاد كانت شهدت بعد ساعات فقط من إعلان التعبئة، واستدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط للمشاركة في القتال على الأراضي الأوكرانية، يوم 21 سبتمبر الماضي حركة نزوح وخروج براً وجواً. واختفت خلال فترة وجيزة بطاقات السفر إلى العديد من الوجهات.

كما خرجت بعض التظاهرات في 15 مدينة روسية، فيما اعتقل العشرات.

يذكر أن قرار التعبئة الذي دخل موقع التنفيذ على الفور الأربعاء الماضي، هو الأول من نوعه منذ أن كان الاتحاد السوفيتي السابق يقاتل ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقد تشكل مثل تلك الخطوة مخاطرة للرئيس الروسي الذي حاول حتى الآن الحفاظ على مظاهر السلام في العاصمة والمدن الكبرى الأخرى في بلاده، حيث التأييد للقتال في أوكرانيا والذي دخل شهره الثامن، أقل من الأقاليم والمناطق الأخرى.

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