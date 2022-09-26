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إيطاليا.. اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات التشريعية

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جيورجيا ميلوني
جيورجيا ميلوني

إيطاليا.. اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات التشريعية

دبي - العربية.نت

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في حدث غير مسبوق منذ العام 1945، فاز حزب "فراتيلي ديتاليا" بقيادة جيورجيا ميلوني، بالانتخابات التشريعية الأحد في إيطاليا، وفقًا لاستطلاعات للرأي أجريت لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

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وحصل حزب "فراتيلي ديتاليا" على ما يتراوح بين 22 و26% من الأصوات.

في حين يُتوقع أن يحصل حليفاه، الرابطة اليمينية المتطرفة وحزب فورزا إيطاليا على أغلبية واضحة في مجلسي البرلمان.

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