إيطاليا.. اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات التشريعية

في حدث غير مسبوق منذ العام 1945، فاز حزب "فراتيلي ديتاليا" بقيادة جيورجيا ميلوني، بالانتخابات التشريعية الأحد في إيطاليا، وفقًا لاستطلاعات للرأي أجريت لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

وحصل حزب "فراتيلي ديتاليا" على ما يتراوح بين 22 و26% من الأصوات.

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في حين يُتوقع أن يحصل حليفاه، الرابطة اليمينية المتطرفة وحزب فورزا إيطاليا على أغلبية واضحة في مجلسي البرلمان.