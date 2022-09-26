بوتين: على الغرب أن يعاملنا باحترام

على وقع الصراع المحموم "سياسياً" بين بلاده والغرب، وبعد انتقاده ما وصفه بالابتزاز النووي الغربي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن يحترم الغرب روسيا.
وقال اليوم الاثنين خلال لقائه الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في سوتشي، "على الغرب أن يعامل روسيا وبيلاروسيا باحترام".
لن نتسامح مع الإذلال
بدوره، أكد لوكاشينكو أن مينسك لن تتحدث مع الغرب إذا لم يظهر احتراما، وقال: "من يريد أن يعيش بسلام معنا ويحترمنا، فنحن منفتحون عليه. لكننا لن نتسامح مع الإذلال".
كما أضاف أن "روسيا بلد عملاق"، متسائلاً "أي نوع من الإذلال يمكن أن يحصل هنا؟". بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.
"أوروبا جن جنونها"
إلى ذلك، اعتبر أن "أوروبا يبدو وكأنه جن جنونها.. ناهيك عن أولئك الموجودين وراء المحيط.. عليهم أن يفكروا جيدا. لقد قلت لهم ثلاث مرات إن مستقبلهم معنا، مع روسيا، حيث يوجد كل ما يحتاجون إليه، ولديهم ما يمكننا شراؤه منهم مثل التكنولوجيا وما إلى ذلك".
وختم مؤكدا أن موسكو ستنتصر في مواجهة العقوبات الغربية، قائلاً "قضيتنا عادلة، وسننتصر! ليس لدينا خيار آخر".
يذكر أنه بعد يوم واحد من إعلان بوتين التعبئة العسكرية الجزئية ضمن الجيش، للقتال في أوكرانيا، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل بحثت فرض عقوبات جديدة على موسكو.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية فرضت الدول الغربية آلاف العقوبات على روسيا، طالت كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن السياسيين والنواب والوزراء، بالإضافة إلى العديد من الأثرياء الروس الداعمين للكرملين.
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