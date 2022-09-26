زيلينسكي: نحقق تقدّماً بمناطق عدّة

على وقع استمرار المعارك ضمن العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، وبينما يستمر ضخة الأسلحة الغربية لكييف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن نتائج إيجابية.

وأضاف بأن قتالا عنيفا يدور مع القوات الروسية في العديد من الأماكن على امتداد خط المواجهة، مؤكداً أن قواته تحقق تقدّماً في مناطق عدّة.

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كما أشار في خطابه الليلي المصور الأحد، إلى التطورات في منطقة دونيتسك، ومنطقة خاركيف، ومنطقة خيرسون، وأيضا منطقتا ميكولايف وزابوريجيا.

ومضى قائلاً: "حققنا نتائج إيجابية في عدة اتجاهات".

روسيا ترد

أتى كلام زيلينسكي بينما قصفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك حسب السلطات الانفصالية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية الأحد، إن استهداف وحدات من اللواء 81 منقول جوا قرب مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك، أدى إلى مقتل ما يزيد عن 220 جنديا، كما تمت تصفية أكثر من 100 من المرتزقة الأجانب قرب مدينة سلافيانسك، وفق قوله.

أما في منطقة زابوروجيا، فقُتل أكثر من 190 مسلحا بضربات شنها الطيران الروسي على مواقع أوكرانية.

وذكر كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية دمرت في الجو طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في منطقة نيكولايف وطائرتين من طراز "سو-25" في منطقة خيرسون وجمهورية دونيتسك.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 19 طائرة بدون طيار خلال يوم، كما اعترضت 42 قذيفة من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"أولخا".

بوتين وقرار التعبئة

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان أعلن عن تعبئة جزئية يوم الأربعاء الماضي، شملت استدعاء ما يصل إلى 300 ألف من جنود الاحتياط.

في حين يتشكك مسؤولون غربيون في قدرة روسيا على نشر أعداد كبيرة من القوات بسرعة في أوكرانيا نظرا لمشاكلها المستمرة مع خطوط الإمداد والاتصالات والروح المعنوية، وذلك رغم إعلان التعبئة الجزئية.