شاهد النيران تدمر قرب باريس أكبر سوق مواد غذائية طازجة بالعالم

حريق هائل اندلع بعد ظهر اليوم الأحد في سوق Rungis الأكبر للمواد الغذائية الطازجة في العالم، وهو في بلدة تحمل الاسم نفسه بضواحي باريس الجنوبية، مما ألحق أضرارا كبيرة بمبناه الذي تعرض فيه الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدوجن.
وهرعت فرق الإنقاذ والإطفاء لإخماد النيران التي ارتفعت أعمدة دخانها نحو الأعلى، ما جعلها تبدو مرئية من مسافات طويلة تصل العاصمة باريس والمدن القريبة منها.
ولم تعلن السلطات الفرنسية حتى الآن تفاصيل محددة عن حجم الخسائر المحتملة جراء الحريق الذي أدى إلى انتشار دخان كثيف في السماء، قبل السيطرة عليه فيما بعد، الا أن أسبابه لم يتم الكشف عنها بعد، بحسب ما نقلت وكالات للأنباء عن رجال إطفاء، ذكروا أن النار اندلعت اندلع الحريق الساعة 12:30 في مستودع للفاكهة والخضروات مساحته وحده 7000 متر مربع.
وكانت السلطات الفرنسية حشت 100 من رجال الإطفاء، استخداموا 30 آلية و6 رماح عالية القوة لإخماد النار التي لم يسفر اندلعها عن أي خسائر في الأرواح حتى اللحظات الأخيرة من إخماد النيران.
-
الغرب يستعد لردع نووي بوتين.. خطط طوارئ قيد التنفيذبينما أثارت تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي توتراً دولياً، أفاد تقرير أميركي بأن عواصم الغرب وضعت خطط طوارئ تحسباً لتنفيذ ... العرب والعالم
-
تجدد الاشتباكات غرب طرابلس وتحذيرات من خطورة الوضعبالقرب من منشآت نفطية، اندلع قتال عنيف بين مليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، مساء الأحد، في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.في التفاصيل، ... المغرب العربي
-
الاتحاد الأوروبي: قمع المحتجين في إيران غير مبررأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن قمع إيران للاحتجاجات "غير مبرر" و"غير مقبول"، حيث تعهدت طهران بعدم التساهل ... العرب والعالم