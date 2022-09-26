شاهد النيران تدمر قرب باريس أكبر سوق مواد غذائية طازجة بالعالم

حريق هائل اندلع بعد ظهر اليوم الأحد في سوق Rungis الأكبر للمواد الغذائية الطازجة في العالم، وهو في بلدة تحمل الاسم نفسه بضواحي باريس الجنوبية، مما ألحق أضرارا كبيرة بمبناه الذي تعرض فيه الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدوجن.

وهرعت فرق الإنقاذ والإطفاء لإخماد النيران التي ارتفعت أعمدة دخانها نحو الأعلى، ما جعلها تبدو مرئية من مسافات طويلة تصل العاصمة باريس والمدن القريبة منها.

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ولم تعلن السلطات الفرنسية حتى الآن تفاصيل محددة عن حجم الخسائر المحتملة جراء الحريق الذي أدى إلى انتشار دخان كثيف في السماء، قبل السيطرة عليه فيما بعد، الا أن أسبابه لم يتم الكشف عنها بعد، بحسب ما نقلت وكالات للأنباء عن رجال إطفاء، ذكروا أن النار اندلعت اندلع الحريق الساعة 12:30 في مستودع للفاكهة والخضروات مساحته وحده 7000 متر مربع.

وكانت السلطات الفرنسية حشت 100 من رجال الإطفاء، استخداموا 30 آلية و6 رماح عالية القوة لإخماد النار التي لم يسفر اندلعها عن أي خسائر في الأرواح حتى اللحظات الأخيرة من إخماد النيران.