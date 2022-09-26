.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فقدان شاب في سد "وادي العرب".. عمر يشغل الأردنيين

  • الخط
الشاب المفقود عمر (أرشيفية)

فقدان شاب في سد "وادي العرب".. عمر يشغل الأردنيين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ينشغل الشارع الأردني منذ يوم السبت بقصة فقدان شاب في سد "وادي العرب".

وقال عمه جمال أبو الرب في تصريحات لـ"العربية" إن ابن أخيه ذهب في رحلة مع أحد أبناء عمه إلى منطقة السد، غير أن العائلة تفاجأت بتلقيها خبراً من المركز الأمني عند الساعة 1:30 فجر الأحد بأن عمر مفقود.

فتوجه الأقارب إلى مركز الأمن في منطقة الشونة وتحدثوا مع رئيس القسم. وبعدها انتقلوا إلى منطقة السد، حيث كانت فرق الإنقاذ تجري عمليات البحث عن عمر إلا أنها توقفت عند الساعة 2.30-3.00 لعدم الرؤية بشكل واضح.

"انزلق خلال التصوير"

كما أضاف العم أن العائلة اتجهت بعدها إلى منطقة إربد ثم عادت مجدداً إلى منطقة السد، لافتاً إلى أن فرق الإنقاذ كانت متواجدة هناك. غير أنه حتى هذه اللحظة لا يزال عمر مفقوداً.

إلى ذلك لفت إلى أن هناك رواية تقول إن عمر كان يريد التصوير فانزلقت رجله ووقع، مشدداً على أنه ليس واضحاً ما الذي حصل.

نزل للسباحة

يشار إلى أنه بحسب وسائل إعلام أردنية تواصل فرق الدفاع المدني المتخصصة عمليات التمشيط والبحث الواسعة في سد وادي العرب بحثاً عن عمر.

وروى مقربون من الشاب أنهم كانوا برفقته مساء السبت، وأثناء جلوسهم بالقرب من حافة المياه سمعوا صوته ينادي عليهم، ويخبرهم بأنه سينزل للمياه للسباحة، فقاموا بتحذيره من السباحة.

كما أضافوا أن صوت عمر بدأ بالابتعاد شيئاً فشيئاً حتى تلاشى نهائياً، مؤكدين أنهم اتصلوا على الفور بالأجهزة الأمنية التي حضرت إلى المكان وبدأت بالبحث عند الساعة 11 مساء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إذا كنت تعاني من الأحلام المزعجة.. احذر من احتمالات إصابتك بالخرف إذا كنت تعاني من الأحلام المزعجة.. احذر من احتمالات إصابتك بالخرف
اكتشف المزيد