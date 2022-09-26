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مسلح يفتح النار على مدرسة وسط روسيا قاتلاً 13.. وينتحر

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من مدينة إيجيفسك(فرانس برس)
من مدينة إيجيفسك(فرانس برس)

مسلح يفتح النار على مدرسة وسط روسيا قاتلاً 13.. وينتحر

دبي- العربية.نت

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في هجوم صدم الروس اليوم الاثنين، أقدم مسلح على مهاجمة إحدى المدارس في مدينة إيجيفسك وسط البلاد، وأطلق النار عشوائياً ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً على الأقل.

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فيما أعلنت وزارة الداخلية في بيان على حسابها بتلغرام في وقت سابق مقتل 9 أشخاص، بينهم 5 أطفال، وإصابة 20 آخرين.

"انتحر"

كما أشارت لاحقا إلى أن المسلح قتل نفسه، بحسب ما نقلت رويترز.

في حين أفاد ألكسندر بريشالوف، حاكم منطقة أودمورتيا، وعاصمتها إيجيفسك، أن رجلا مجهولا دخل المدرسة وقتل أحد عناصر الأمن المتواجدين فيها.

كما أكد سقوط عدد من القتلى والجرحى بين الطلاب، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

يذكر أنه نادرا ما تشهد البلاد مثل تلك الحوادث، لكن هجوم اليوم أتى بعد ساعات من اقتحام مسلح آخر لمركز تعبئة عسكرية في سيبيريا أيضاً، ما أدى إلى إصابة ضابط بجراح خطيرة وحرجة.

إلا أن الهجوم على المركز العسكري، يحمل بلا شك دلالات سياسية، واعتراض على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان التعبئة، على عكس حادثة المدرسة.

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