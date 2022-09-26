.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طباخ بوتين يعترف: أسست فاغنر للقتال في دونباس

  • الخط
بوتين وبريغوجين (أ ب)
بوتين وبريغوجين (أ ب)
روسيا و أوكرانيا

طباخ بوتين يعترف: أسست فاغنر للقتال في دونباس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد نفيه لسنوات وجود علاقة تربطه بها، أقر رجل الأعمال الروسي المقرّب من الكرملين يفغيني بريغوجين أنه أسس مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية العام 2014 للقتال في أوكرانيا، واعترف بانتشار عناصر منها في إفريقيا وأميركا اللاتينية خصوصاً.

وفي منشور على حسابات شركته "كونكورد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد بريغوجين اليوم الاثنين أنه أسس هذه المجموعة لإرسال مقاتلين مؤهلين إلى منطقة دونباس الأوكرانية في 2014.

البنتاغون: فاغنر الروسية تطوع مدانين للقتال ضد كييف العرب والعالم روسيا و أوكرانيا البنتاغون: فاغنر الروسية تطوع مدانين للقتال ضد كييف

كما اعتبر أنه "منذ تلك اللحظة في الأول من أيار/مايو 2014 ولدت مجموعة وطنيين اتخذت اسم مجموعة كتيبة فاغنر التكتيكية"، بحسب "فرانس برس".

كيف بدأ مشواره؟

وبدأ مشوار بريغوجين مع الكرملين، عندما أطلق سراحه من سجن سوفيتي في عام 1990 حيث ذهب للعمل كبائع نقانق.

لكن سرعان ما بدأ رجل الأعمال الناشئ الذي قضى تسع سنوات في الاحتيال في الارتقاء في عالم فن الطهي، وفق تقرير سابق لصحيفة "ذا ديلي بيست" البريطانية نشر في عام 2020.

بوتين وبريغوجين (أ ب)
بوتين وبريغوجين (أ ب)

وأصبح لاحقاً مديراً لسلسلة من متاجر البقالة في سانت بطرسبرغ، مسقط رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم توسع في النهاية ليشمل أعمال المطاعم.

مطعم نيوآيلند

وفي أواخر التسعينيات، افتتح بريغوجين New Island ، وهو مطعم عائم على نهر Vyatka في سانت بطرسبرغ.

فيما أصبح المطعم ذو شعبية لدى النخبة الروسية، وبعد سنوات قليلة من إطلاقه، ظهر بوتين لتناول العشاء في نيو آيلاند مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك.

يفغيني بريغوجين (أ ب)
يفغيني بريغوجين (أ ب)

أما عام 2001، فكانت نقطة التحول، إذ خدم بريغوجين شخصياً ضيفين كانا قد توقفا لتناول العشاء وهما الرئيس بوتين، ورئيس الوزراء الياباني، يوشيرو موري.

على مآدب الكرملين

وسرعان ما أصبح بريغوجين يقدم الطعام لمآدب الكرملين وحفلة عيد ميلاد بوتين عام 2003، مما أكسبه لقب "طاهي بوتين"، بحسب تقرير سابق لصحيفة "ذا غارديان".

في موازاة ذلك، أسس أيضا وكالة أبحاث الإنترنت الروسية سيئة السمعة، "troll farm" التي أدرجتها هيئة محلفين أميركية كبرى ضمن الجهات المتهمة بالتدخل في انتخابات 2016.

الفاغنر في أوكرانيا

ومؤخراً عاد اسم بريغوجين ومجموعة الفاغنر إلى الواجهة مجدداً بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير/شباط الماضي، وانتشار مقاطع مصورة لمقاتلين من المجموعة هناك ذهبوا دعماً للقوات الروسية.

وقبل أيام تداول ناشطون على تويتر مقطعاً مصوراً يظهر بريغوجين وهو يتحدث إلى مجندين جدد في المجموعة، فيما زعم بعض المستخدمين أن هؤلاء المجندين هم سجناء سابقون أجبروا على الانضمام للفاغنر.

يذكر أن مسؤولاً رفيعاً في وزارة الدفاع الأميركية ذكر قبل أيام أن مجموعة فاغنر، تحاول تجنيد أكثر من 1500 مجرم مدان للمشاركة في القتال الدائر على الأراضي الأوكرانية، لكن كثيرين يرفضون الانضمام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إذا كنت تعاني من الأحلام المزعجة.. احذر من احتمالات إصابتك بالخرف إذا كنت تعاني من الأحلام المزعجة.. احذر من احتمالات إصابتك بالخرف
اكتشف المزيد