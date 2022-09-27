رئيس الصين يظهر على التلفزيون الحكومي بعد شائعات عن غيابه

عاود الرئيس الصيني شي جين بينغ، الظهور على التلفزيون الحكومي، الثلاثاء، بعد عدة أيام من الغياب عن الرأي العام، ما أثار شائعات حول الوضع السياسي للرئيس البالغ من العمر 69 عاما.

وشوهد شي وهو يزور معرضا في قاعة معارض بكين بعنوان "المضي قدما في العصر الجديد"، وهو معرض لإنجازات العصر الجديد للصين، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

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وشاهد شي، برفقة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ وكبار القادة الآخرين، بعضا من آلاف المعروضات.

وهذه الزيارة هي أول ظهور لشي أمام الكاميرات منذ عودته من قمة إقليمية في أوزبكستان نهاية الأسبوع الماضي.

وبموجب اللوائح الصينية لمكافحة جائحة كورونا، كان شي سيخضع للحجر الصحي لمدة أسبوع.

وغالبًا ما يثير النظام الغامض في الصين شائعات عن الاقتتال السياسي أو محاولات الانقلاب، بالرغم من الطبيعة المستقرة للغاية للدولة المستبدة التي تشن حملة قمع شديدة على أي تحرك يعد مؤشرا على المعارضة .

ويحظى شي بسيطرة راسخة وصارمة وليس له منافسون سياسيون معروفون، وقد أزال قيودا دستورية، ما يسمح له بالحكم مدى الحياة، إذا رغب في ذلك.