زيلينسكي: أولويتنا دونيتسك لأنها أولوية روسيا

على وقع استمرار القصف، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على أن أولوية قواته في شرقي البلاد تتركز على دونيتسك واصفا الوضع العسكري فيها بـ"الصعب".

وأضاف زيلينسكي في إفادة يومية الاثنين، بأن دونيتسك تشكل "الهدف رقم واحد" لأوكرانيا لأنها تعتبر الهدف الأول لروسيا أيضاً.

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وتابع أن الوضع هُناك قاس بشكل خاص، مضيفا أن قواته تعمل بكل قواها لاحتواء نشاط الجيش الروسي.

التوغل مستمر والاستفتاءات أيضا

جاء ذلك بعدما حققت القوات الأوكرانية خلال الأسابيع الماضية، تقدّما شرق البلاد، حيث واصلت التوغل في الأراضي التي انسحبت منها روسيا.

بالمقابل، يستمر الجيش الروسي في دك مواقع القوات الأوكرانية والبنى التحتية العسكرية في تلك المنطقة بهدف تحرير أراضي دونباس، تزامناً مع بدء الاستفتاء بشأن ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية.

وتجري المقاطعات الأربع في أوكرانيا تسيطر عليها القوات الروسية كليا أو جزئيا، هي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وخيرسون وزابوريجيا في الجنوب، تصويتا على ضمها إلى روسيا.

ربط الإقليم بالقرم

وبعدما أطلقت موسكو أواخر مارس الماضي المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية، سعت إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بعدما سيطر على بعض أجزائه الانفصاليون الموالون لها عام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.

ومنذ ذاك الوقت، تمكنت روسيا من فرض سيطرتها على كافة منطقة لوهانسك تقريبا، وبدأت بتقدم تدريجي في منطقة دونيتسك، وهما المنطقتان اللتين أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استقلالهما عن أوكرانيا، وتشكلان سويا ما يعرف باسم إقليم دونباس.