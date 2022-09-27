أوكرانيا تعلن إسقاط المسيرات إيرانية الصنع التي أطلقت على ميكولايف
كييف اتهمت روسيا، الأحد، بقصف أوديسا بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع
نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن فيتالي كيم، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف قوله، إن أيا من الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع التي أطلقت على المنطقة الواقعة بجنوب أوكرانيا لم تصل إلى هدفها بسبب تصدي قواتها لها.
وأضاف كيم "لدينا بالفعل عدد معين من الطائرات الانتحارية الإيرانية التي تم إسقاطها. لم يصل أي منها إلى هدفه في مدينة ميكولايف. بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة بدون طيار من طراز Orlan-10.
وتابع أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية وسط مدينة ميكولايف بأسلحة مختلفة.
وكانت كييف اتهمت روسيا، الأحد، بقصف أوديسا بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع، لافتة إلى استهداف المبنى الإداري في وسط المدينة ثلاث مرات.
وأكدت المتحدثة باسم القيادة العسكرية في الجنوب ناتاليا غومنيوك، أن الهجوم جرى بواسطة طائرات إيرانية مسيّرة.
يذكر أن أوكرانيا كانت قررت قبل أيام خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب تزويدها القوات الروسية بطائرات مسيّرة في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها "تعاون مع الشر".
في المقابل، نفت طهران تلك "الاتهامات"، معتبرة أنها مجرد حملات غربية تهدف إلى إيقاع الشقاق بينها وبين كييف.
وكانت الاستخبارات الأميركية قد حذرت في يوليو الماضي (2022) من خطط إيرانية لإرسال مئات الطائرات المسيرة المحملة بالقنابل إلى موسكو من أجل مساعدتها في عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية.
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