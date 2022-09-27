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فيديو.. مقتل شرطي وجرح آخر بتفجير قرب مركز أمني جنوب تركيا

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ضابطان تركيان من شرطة مكافحة الشغب يمشيان أمام المسجد الأزرق في اسطنبول (أ ف ب)
عناصر من الشرطة التركية - أرشيفية
تركيا

فيديو.. مقتل شرطي وجرح آخر بتفجير قرب مركز أمني جنوب تركيا

الداخلية التركية: مهاجمتان أطلقتا النار على شرطي في نوبة عمله ثم فجرتا فيما بعد قنابل كانت بحوزتهما

إسطنبول - رويترز

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قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن شرطيا قتل في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين جراء انفجار وقع بالقرب من مسكن يقطنه أفراد بالشرطة في إقليم مرسين بجنوب تركيا، فيما أصيب شرطي آخر.

واتهم الوزير حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة 10:40 مساء بالتوقيت المحلي (1940 بتوقيت غرينتش)، مضيفا أن امرأتين نفذتا الهجوم وقتلتا خلال انفجارات.

وأوضح أن المهاجمتين أطلقتا النار في البداية على شرطي في نوبة عمله ثم فجرتا فيما بعد قنابل كانت بحوزتهما.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء، المملوكة للدولة، إن الهجوم وقع في منطقة مزتلي في مرسين.

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وشن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية عام 1984 وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص. وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

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