فيديو.. مقتل شرطي وجرح آخر بتفجير قرب مركز أمني جنوب تركيا
الداخلية التركية: مهاجمتان أطلقتا النار على شرطي في نوبة عمله ثم فجرتا فيما بعد قنابل كانت بحوزتهما
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن شرطيا قتل في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين جراء انفجار وقع بالقرب من مسكن يقطنه أفراد بالشرطة في إقليم مرسين بجنوب تركيا، فيما أصيب شرطي آخر.
واتهم الوزير حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة 10:40 مساء بالتوقيت المحلي (1940 بتوقيت غرينتش)، مضيفا أن امرأتين نفذتا الهجوم وقتلتا خلال انفجارات.
مشاهد من لحظة تفجير سيارة مفخخة بالقرب من مركز شرطة في مدينة #مرسين التركية#إرم_نيوز #تركيا #مرسين pic.twitter.com/gjkFng3JbB— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) September 27, 2022
وأوضح أن المهاجمتين أطلقتا النار في البداية على شرطي في نوبة عمله ثم فجرتا فيما بعد قنابل كانت بحوزتهما.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء، المملوكة للدولة، إن الهجوم وقع في منطقة مزتلي في مرسين.
وشن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية عام 1984 وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص. وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.
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