محتواها يخالف القيم.. نواب أردنيون يطالبون بفرض رقابة على "نتفليكس"

طالب نواب أردنيون من حكومة بلادهم بفرض رقابة صارمة على شركة "نتفليكس" الأميركية لبثها محتوى يخالف القيم المجتمعية والدينية وترويجها لموضوع الحرية الجنسية والحض على الفجور وتشجيع الشذوذ والتحول الجنسي.

النواب أرسلوا مذكرة طالبوا فيها رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي بضرورة المخاطبة الفورية للحكومة لفرض الرقابة على المحتوى المقدم من قبلها بالأردن.

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• مطالب بالرقابة

وقال النائب الأردني خليل عطية لـ"العربية.نت" إن شركة "نتفليكس" تقدم خدمة البث عبر الإنترنت للوطن العربي وباشتراكات زهيدة جدا تصل إلى 4 دولارات شهريا، حيث وصل عدد مشتركيها إلى 137 مليون مشترك، وتواصل بث المحتوى المسيء للعادات والتقاليد.

وأضاف النائب الأردني عطية أن الشركة تواصل بث المحتوى المخالف للقيم المجتمعية والدينية والتي أصبحت تروج من قبل الشبكة بشراسة خاصة موضوع "الحرية الجنسية والفجور وتشجيع الشذوذ الجنسي والتحول الجنسي وتغيير الجنس"، وذلك على حد وصف تعبير النائب.

وقال النائب عطية إن هذا الموضوع أصبح مؤرقا للمجتمع الأردني، لذلك تمت مخاطبة رئيس مجلس النواب للإيعاز للحكومة لفرض رقابتها الصارمة على ما تبثه من مواد مخلة بالنظام العام والآداب وتوجيه تحذير لشبكة نتفليكس حفاظا على المجتمع من هذه المفاهيم التي تخالف فطرة الإنسان السوي وتؤدي إلى دمار الأسرة، بحسب الاتهامات التي وجهها النائب للشركة.

• مخاطبات سابقة

وخاطبت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام شركة "نتفليكس" أكثر من مرة بسبب أفلام كانت تنوي عرضها بالأردن. وطلبت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام رسميا من إدارة شبكة "نتفليكس" الإحجام عن بث مسلسل "رجل المعجزات" في الأردن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في ديسمبر/كانون الأول الماضي جمع مدير عام الهيئة مهند البكري، بعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، أوضح فيه أنه بعد الاطلاع على بعض حلقات المسلسل التلفزيوني "رجل المعجزات" والمقرر بثه على شبكة "نتفليكس" قريبا، طلبت الهيئة للأفلام رسميا من إدارة "نتفليكس" الإحجام عن بث المسلسل في الأردن.