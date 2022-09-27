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"عدوة اللاجئين" في إيطاليا تخطط لحصار البحر

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جورجيا ميلوني (فرانس برس)

"عدوة اللاجئين" في إيطاليا تخطط لحصار البحر

دبي - العربية.نت

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بعد فوزها الساحق بالانتخابات التشريعية الأخيرة، تخطط رئيسة حزب "فراتيللي دي إيطاليا" جورجيا ميلوني، المرشحة الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء في بلادها، لإنشاء ما أسمتها "مهمة عسكرية أوروبية" لمواجهة المهاجرين من ليبيا وتونس.

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فقد ألقت ميلوني خطابات عسكرية حول موضوع الهجرة، مبدية معارضتها لسياسة رئيس الوزراء ماريو دراغي وسياسات الدول التي تركت جزءا من شعوبها تستسلم للهروب عبر البحر، وذلك وفقاً لما ذكرته مجلة "لوبوان" الفرنسية.

حصار بحري ومهمة عسكرية

ولفت التقرير إلى أن السياسية الإيطالية تعتزم فرض حصار بحري على البحر الأبيض المتوسط لوضع حد لأفواج الهجرة التي اقتحمت شواطئ بلادها، مشددة على أنها لن ستتخذ كلا الخطوات المناسبة إزاء هذا الملف.

كما نوّهت المعلومات إلى أنها تريد إنشاء مهمة عسكرية أوروبية تنفذ بالاتفاق مع السلطات الليبية لمنع قوارب المهاجرين من المغادرة في اتجاه إيطاليا.

"عدوة المهاجرين"

يشار إلى أن أكثر من 98132 مهاجراً كانوا وصلوا في أيلول/سبتمبر الماضي، عن طريق البحر إلى إيطاليا واليونان.

وفاز حزب "فراتيلي ديتاليا" بقيادة جيورجيا ميلوني، في حدث غير مسبوق منذ العام 1945، بالانتخابات التشريعية الأحد في إيطاليا.

وحصل حزب "فراتيلي ديتاليا" على ما يتراوح بين 22 و26% من الأصوات.

في حين تجاهر ميلوني بمواقفها المعادية للمهاجرين وتعرف بأنها عدوتهم، حيث طالبت في وقت سابق، بفرض حصار من القوات البحرية على سواحل أفريقيا لمنع المهاجرين من الوصول إلى بلادها.

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