الإعصار" نورو" يضرب فيتنام ويتسبب في أضرار وفيضانات

ضرب الإعصار نورو فيتنام صباح الأربعاء، متسببا بانقطاعات في التيار الكهربائي في وسط البلاد حيث احتمى عشرات آلاف السكان من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، التي أودت بحياة عشرة أشخاص في الفلبين.

وقال المعهد الوطني للأرصاد الجوية إنّ عين الإعصار "كانت في الساعة الرابعة فجراً (21:00 ت.غ الثلاثاء) بين دانانانغ وقوانغ نام"، مشيراً إلى أنّ سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تتراوح بين 103 و117 كيلومترا في الساعة.

وفي دانانع، ثالث كبرى مدن البلاد، عصفت الرياح العاتية بالمباني واقتلعت أشجاراً ودمرت أسطحاً، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المدينة. وقد منع السكان من الخروج إلى الشارع.





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واحتمى أكثر من 200 ألف شخص في فيتنام في ملاجئ بعدما حذّر خبراء الأرصاد الجوية من أنّ نورو هو أحد أشدّ الأعاصير التي تشهدها الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وكان الإعصار نورو ضرب هذا الأسبوع الفلبين حيث حصد أرواح عشرة أشخاص، من بينهم خمسة مسعفين في حصيلة رسمية جديدة. ولا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين.

في فيتنام كانت سرعة الرياح أقل مما كان متوقعا في الأساس إلا أن خبراء الأرصاد حذروا من أن الأمطار الغزيرة ستتواصل طوال النهار مشيرين إلى احتمال حصول انهيارات للتربة وفيضانات خطرة.

وبسبب الإعصار أغلق ما يقرب من نصف مطارات فيتنام، كما أغلقت المدارس والمكاتب في الكثير من المقاطعات الواقعة في وسط البلاد، بما في ذلك دانانغ. وسجلت أيضا انقطاعات في التيار الكهربائي.

وأعلنت السلطات مساء الثلاثاء أنها أجلت نحو 260 ألف شخص من منازلهم بما في ذلك مدينة هوين أن السياحية حيث فاض نهر هوايي.

وقالت نغوين ثي هيين من أبناء المنطقة لوكالة فرانس برس "الإعصار كان رهيبا مساء أمس (الثلاثاء). لم أتمكن من النوم لأن الرياح كانت قوية وصاخبة".

تايلاند تتحضر

وأضافت "سمعت أصوات الأشجار والألواح التي تتهاوى في الخارج. شعرت بالخوف لكننا كنا مستعدين وكانت الأضرار قليلة".

صباح الأربعاء، انهمك السكان في إزالة الركام والأشجار المقتلعة التي تعطل حركة السير فيما لحقت أضرار بالسيارات. وكان سياح يتنزهون أيضا.

وقد اقتلعت الرياح أسطح 300 منزل في محافظة كوانغ تري الساحلية مساء الثلاثاء.

وعبأت وزارة الدفاع نحو 40 ألف جندي و200 ألف عنصر أمن مجهزين بمدرعات ومراكب استعدادا لعمليات إنقاذ وإغاثة على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وقد أغلقت القسم الأوسط من الطريق السريع الذي يربط العاصمة هانوي بالشمال بمدينة هو شي منه في الجنوب.

بعد فيتنام ينتظر أن يضرب نورو، لاوس ومن ثم تايلاند. وتتوقع السلطات التايلاندية وصوله الخميس على أن يتراجع إلى عاصفة مدارية أقل شدة من الإعصار.

وينتظر تساقط أمطار غزيرة في محافظات الشمال والشمال الشرقي والوسط حتى الأحد في تايلاند مع خطر تسجيل فيضانات محلية.