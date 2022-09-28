زيلينسكي: يستحيل التفاوض مع موسكو بعد استفتاءات الانضمام لروسيا

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مداخلة في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أنّه لا يمكن لبلاده أن تتفاوض مع موسكو بعد "الاستفتاءات" التي نُظّمت في أربع مناطق أوكرانية للانضمام إلى روسيا.

وقال زيلينسكي في مداخلة مسجّلة بثّت عبر الفيديو خلال الجلسة إنّ "اعتراف روسيا بـ+الاستفتاءات الزائفة+ على أنّها +طبيعية+، وتطبيقها نفس السيناريو الذي طبّقته في شبه جزيرة القرم، ومحاولتها مرة إضافية ضمّ جزء من الأراضي الأوكرانية، كلّ هذا يعني أنّه لا يتعيّن علينا التفاوض مع الرئيس الروسي الحالي".

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وبثّت كلمة الرئيس الأوكراني في الجلسة قبيل صدور نتائج الاستفتاءات التي جرت في المناطق الأربع والتي أتت كلّها مؤيدة بنسبة ساحقة للانضمام إلى روسيا.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي ندّد زيلينسكي بـ"مهزلة" نتائجها "معدّة مسبقاً".

وأضاف أنّ ""ضمّ الأراضي (التي احتلّتها موسكو) هو أبشع انتهاك لميثاق الأمم المتّحدة"، مطالباً بالتالي بوجوب "إقصاء روسيا من كل المنظّمات الدولية" أو على الأقلّ تعليق عضويتها في هذه المنظمات.

كما ندّد الرئيس الأوكراني بواقع أنّ "التهديدات باستخدام الأسلحة النووية أصبحت خطاباً دائماً للمسؤولين الروس ومروّجي الدعاية الروسية".

وأعلنت السلطات الموالية لموسكو في منطقتي زابوريجيا وخيرسون بجنوب أوكرانيا وفي لوغانسك في شرق هذا البلد، في وقت سابق الثلاثاء، فوز الأصوات المؤيدة للانضمام إلى روسيا في استفتاءات ندّدت بها كييف ودول غربية ووصفتها بأنها غير شرعية.

وأكدت المفوضية الانتخابية في منطقة زابوريجيا أنّ 93,11% من الناخبين صوّتوا لصالح الارتباط بروسيا، بعد فرز 100% من الأصوات، مع التنويه بأنّ هذه النتيجة ما زالت في الوقت الحالي أوّلية.

وقالت إدارة منطقة خيرسون إنّ 87,05% من الناخبين صوّتوا مع الانضمام إلى روسيا بعد فرز 100% كذلك من الأصوات.

وهما أول منطقتين أوكرانيتين أعلنت فيهما نتائج التصويت لصالح ضمّ روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير.

وأتت النتيجة مماثلة في جمهورية لوغانسك الشعبية في شرق أوكرانيا، وفقًا للسلطات الانتخابية الموالية لموسكو والتي أكّدت أن الأغلبية أيّدت الانضمام إلى روسيا.

وأكدت مفوضية الانتخابات في هذه المنطقة وفق ما نقلت عنها وكالتا ريا نوفوستي وانترفاكس الروسيتان أنّ 98,42% من الناخبين صوتوا لصالح الانضمام لروسيا، بعد فرز 100% من الأصوات.

وأكد على تلغرام زعيم لوغانسك الموالي لروسيا ليونيد باسيتشنيك أنّه "من الواضح" أنّ لوغانسك ستعود إلى "حضن روسيا".

أما في دونيتسك الجمهورية الشعبية الأخرى في شرق أوكرانيا أيضاً، فكانت النتيجة 94,75% من الأصوات لصالح الضمّ بعد فرز 56,85% من الأصوات مساء الثلاثاء، وفقًا للجنة الانتخابية الإقليمية.

وتعليقا على الاستفتاءات، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بأي إقليم تحاول روسيا "الاستيلاء عليه أو تزعم ضمه"، مشددة على ضرورة حماية ميثاق الأمم المتحدة من الممارسات الروسية.

وأضافت السفيرة على تويتر "لنكن واضحين.. نتائج الاستفتاءات الصورية التي يجريها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تم إعدادها مسبقا في موسكو".