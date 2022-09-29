الجيش الأوكراني: واشنطن ستقدم لنا مزيداً من الدعم

كشف الجنرال فاليري زالوجني، رئيس أركان الجيش الأوكراني، أنه بحث مع أكبر قائد للجيش الأميركي في أوروبا الحرب مع روسيا، اليوم الخميس، وتلقى تأكيدات بتقديم واشنطن للمزيد من الدعم.

فقد تحدث الجنرالان عبر الهاتف عشية احتفال سيوقع فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثائق تعلن ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية، بعدما وصفته كييف والغرب بأنها استفتاءات صورية أُجريت تحت تهديد السلاح في الأراضي التي تحتلها روسيا.

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وكتب زالوجني على تليغرام "أجريت محادثة مع الجنرال كريستوفر كافولي، القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا وقائد الجيش الأميركي في أوروبا".

دعم أميركي

كما أضاف "تبادلنا الأفكار بشأن وضع العمليات والخطط والاحتياجات الإضافية للأسلحة. وأطلعت الجنرال كافولي على رؤية هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا فيما يتعلق بالتعبئة في روسيا الاتحادية. وتلقيت تقديرا مشجعا وتأكيدات بشأن مزيد من الدعم".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت، أمس الأربعاء، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، بقيمة مليار ومئة مليون دولار.

وتشمل الحزمة الجديدة وفق البنتاغون راجمات هيمارس، وأنظمة رادار مضادة للمسيرات، ومركبات ومدرعات.

أكثر من مليار دولار مساعدات

كما تتضمن 18 راجمة صواريخ هيمارس، ونظامي رادار مضادين للمسيرات، وأنظمة رادارات تقليدية، ومركبات لجر مدافع هاوترز.

وتتضمن الحزمة أيضا نحو 300 مركبة وعشرات الشاحنات والمقطورات لنقل المعدات الثقيلة ومجموعة متنوعة من الرادارات ومعدات الاتصالات والمراقبة وغيرها من معدات الكشف عن المتفجرات والصيانة والتدريب.

يأتي إعلان البنتاغون عن هذه الحزمة، في الوقت الذي تتحرك روسيا لضم أجزاء من أوكرانيا، حيث عقدت استفتاءات نظمها الكرملين لضم أراض في دونباس.