بعد ساعات على مغادرة هاريس.. بيونغ يانغ تطلق باليستياً

بعد ساعات على مغادرة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس كوريا الجنوبية حيث زارت المنطقة منزوعة السلاح، أعلن الجيش في سيول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد.

وأفاد بيان لهيئة الأركان المشتركة في سيول، اليوم الخميس، بأن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتّجاه بحر الشرق أو ما يعرف بشكل أوسع ببحر اليابان".

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كذلك أكد خفر السواحل في اليابان، إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً محتملاً، وذلك نقلاً عن معلومات صدرت عن وزارة الدفاع في طوكيو.

تعزيز التحالف

وخلال زيارتها إلى كوريا الجنوبية، توجّهت هاريس إلى الحدود شديدة التحصين بين البلدين، وذلك في إطار جولة هدفت لتعزيز التحالف الأمني بين واشنطن وسيول.

وفي تصريحات أدلت بها في المنطقة منزوعة السلاح، شددت هاريس على أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية "ثابت"، مضيفة أن البلدين الحليفين "متوافقان" في ردّهما على التهديدات المتزايدة لبرامج كوريا الشمالية للأسلحة.

مناورات عسكرية

يشار إلى أن حوالي 28500 جندي أميركي يتمركزون في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من جارتها المسلحة نووياً، ويجري البلدان مناورات عسكرية بحرية مشتركة واسعة النطاق هذا الأسبوع لاستعراض قوتهما.

أما بيونغ يانغ، فأجرت عمليتي إطلاق لصواريخ باليستية محظورة في الأيام التي سبقت وصول هاريس، في استكمال لسلسلة اختبارات للأسلحة سجّلت عددا قياسيا هذا العام.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً قصير المدى، الأحد الماضي، وصاروخين مشابهين، الأربعاء، وفق ما ذكرت سيول وطوكيو.

بالستي من غواصة

فيما كثّفت سيول وواشنطن مناورتهما العسكرية المشتركة في عهد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول. ويصر البلدان على أن المناورات هدفها دفاعي ليس إلا، لكن بيونغ يانغ ترى فيها تدريباً على عملية غزو.

وأعلنت سيول، اليوم الخميس، أنها ستجري مناورات ثلاثية مضادة للغواصات مع اليابان والولايات المتحدة، ستكون الأولى من نوعها منذ العام 2017.

ولفت مسؤولون كوريون جنوبيون نهاية الأسبوع إلى أنهم رصدوا مؤشرات على أن بيونغ يانغ قد تكون تستعد لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة.