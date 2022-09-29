بوتين: الحرب مع أوكرانيا من نتائج انهيار الاتحاد السوفيتي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الحرب مع أوكرانيا هي نتيجة من نتائج انهيار الاتحاد السوفيتي.

واتهم خلال محادثة مع رؤساء وكالات الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة، اليوم الخميس، الغرب بالضغط على الدول التي تحاول تقرير مصيرها، مشيراً إلى أن الغرب يحاول زعزعة استقرار مجموعة الدول المستقلة.

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وأشار بوتين إلى أن "الأعداء يحاولون افتعال ثورات في بلداننا"، لافتاً إلى أن موسكو تسعى إلى زيادة التكامل بين رابطة الدول المستقلة.

كما أكد على ضرورة تطوير التعاون عبر تكثيف تبادل المعلومات بين روسيا وحلفائها.

"أحادية القطب"

وأكد الرئيس الروسي أن الهيمنة أحادية القطب آخذة في الانهيار، مشيراً إلى أن العالم الآن على عتبات تشكيل نظام عالمي أكثر عدلاً.

كذلك قال: "أمام أعيننا، هناك عملية صعبة لتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة"، موضحاً أن مثل هذا التشكيل، مصحوب بـ"مشاكل ظاهرة على السطح".

وأضاف أن "الهيمنة أحادية القطب تنهار بلا هوادة. هذه حقيقة موضوعية يرفض الغرب بشكل قاطع الاعتراف بها. ونحن نرى كل ما ينتج عن ذلك"، وفق "نوفوستي".

الانضمام إلى روسيا

جاء كلام الرئيس الروسي بالتزامن مع إجراء استفتاءات في مناطق انفصالية شرق أوكرانيا مثل لوغانسك ودونيتسك للانضمام إلى روسيا، الأمر الذي لقي انتقادات واسعة من الغرب الذي اعتبرها "مزيفة وصورية".

وتأتي حرب الاستفتاءات هذه بعد أن حققت القوات الأوكرانية تقدماً ملحوظاً في الأسابيع الماضية بشمال شرق البلاد، في إطار هجوم مضاد شنته قبل أسبوعين لاستعادة بلدات ومدن شاسعة ظلت أشهرا تحت السيطرة الروسية.

كما شنت بالتزامن هجوما واسعا لاستعادة الأراضي في الجنوب، ساعية لمحاصرة آلاف الجنود الروس الذين انقطعت عنهم الإمدادات على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، واستعادة خيرسون، المدينة الكبيرة الوحيدة التي تحافظ روسيا على سيطرتها عليها منذ فبراير الماضي.