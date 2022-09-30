أوروبا ترفض الضم الروسي.."لن نعترف أبدا بقرار بوتين"

بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية ألا وهي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا خلال حفل كبير أقيم في الكرملين، اليوم الجمعة، أدان قادة الاتحاد الأوروبي تلك الخطوة.

وأكدوا أنهم "لن يعترفوا إطلاقاً بهذا الضم غير القانوني، متهمين الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر.

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إلى ذلك شدد قادة الدول الـ27 في بيان، على رفضهم بحزم وإدانتهم بشكل قاطع للضم، بحسب ما أفادت فرانس برس.

باطلة ولاغية

بدوره، أكد المجلس الأوروبي أن القرارات الروسية "لاغية وباطلة ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر قانوني على الإطلاق".

كما شدد على أن لأوكرانيا الحق في استعادة السيطرة على أراضيها "المحتلة" داخل حدودها المعترف بها دولياَ.

إدانات دولية

بدورها، دانت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، واليونان وهولندا بشكل منفصل الخطوة الروسية. واستدعت لندن السفير الروسي وسلمته رسالة احتجاج على الضم.

كذلك، أكدت لجنة مجلس الشيوخ الأميركي للعلاقات الخارجية، أن واشنطن لن تعترف أبدا بضم روسيا لأراض أوكرانية.

أتت تلك المواقف، بعد أن أعلن بوتين بوقت سابق اليوم ضم الأقاليم الأربعة، وسط حضور كثيف لسياسيين ونواب ووزراء وقادة عسكريين. وقال "أصبح لدينا أربع مناطق جديدة"، فيما قاطعه الحضور بالتصفيق عدة مرات.



ثم عمد إثر ذلك إلى التوقيع على المراسيم رسمياً، وشبك يديه بأيدي زعماء تلك المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، والذين عيّنتهم موسكو، على منصة بحضور شخصيات من النخبة، وهتف معهم "روسيا.. روسيا!".

وجاء هذا الاحتفال اليوم بعد ثلاثة أيام من الانتهاء من استفتاءات تم تنظيمها على عجل، في هذه المدن (من 23 إلى 27 سبتمبر).

فيما وصفت كييف وحكومات الغرب عمليات التصويت هذه بالزائفة وغير الشرعية، معتبرة أنها "تمت تحت تهديد السلاح.!

يشار إلى أنه بالتوقيع رسمياً على هذا الضم، وإن كان المجتمع الدولي لن يعترف به، تبسط موسكو سيطرتها على ما يقارب 17% من الأراضي الأوكرانية.