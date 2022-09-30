طبيب أميركي وزوجته متواطئان.. سربا معلومات طبية لروسيا

وجهت اتهامات إلى رائد سابق بالجيش الأميركي وزوجته بشأن مؤامرة مزعومة لمنح روسيا سجلات طبية حساسة لكبار ضباط الجيش الأميركيين وعائلاتهم.

فقد كشفت وزارة العدل الأميركية أن جيمي لي هنري الرائد والطبيب في الجيش الأميركي وزوجته آنا جابريليان، أخصائية التخدير متهمان باستخدام تصريحهما الأمني في فورت براغ بولاية نورث كارولينا لسرقة السجلات الطبية من المستشفى في القاعدة العسكرية.

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8 تهم

وكان من المقرر أن يمثل الزوجان أمام المحكمة في ولاية ماريلاند أمس الخميس، ليواجها ثماني تهم من بينها التآمر، بحسب صحيفة "ذي تايمز".

كما زعم ممثلو الادعاء أن الزوجين دبرا المؤامرة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير/شباط الماضي، ورغبا في مساعدة الكرملين من خلال نقل المعلومات التي قد توفرها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني.

وقعا في الفخ

وبدأت القصة عندما التقى الزوجان بشخص اعتقدا أنه مسؤول روسي ولكنه كان في الواقع عميلاً سرياً لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

فخلال اللقاء عبرت الزوجة أنها "مدفوعة بالوطنية تجاه روسيا لتقديم أي مساعدة ممكنة لها، حتى لو كان ذلك يعني طردها أو الذهاب إلى السجن"، وفق ما كشفت لائحة الاتهام.

وأخبرت غابريليان العميل السري أن زوجها هنري كان "جباناً" و"قلقاً" بشأن انتهاك قانون التأمين الصحي (HIPAA) الذي لا يسمح فيه بكشف المعلومات الطبية السرية، مشيرة إلى أنها ليست لديها مخاوف وخرقت القانون "طوال الوقت".

تسريب سجلات طبية

بدوره، قال هنري الذي حصل على تصريح أمني سري في فورت براغ، إنه بحث في التطوع للانضمام إلى الجيش الروسي عندما بدأت الحرب مع أوكرانيا، وأخبر العميل السري أن "الولايات المتحدة تستخدم الأوكرانيين كوكيل لكراهيتهم تجاه روسيا".

وفي اجتماع لاحق في 31 أغسطس/آب الماضي، سلم هنري سجلات طبية تخص زوجة أحد أفراد الخدمة في مكتب المخابرات البحرية وأحد أقاربه من قدامى المحاربين في القوات الجوية.

كما قام بتسليم سجلات خمسة مرضى في فورت براغ.

واقترح كل من غابريليان وهنري أن يزودوا العميل السري بالمعلومات الطبية من أفراد الجيش الأميركي وعائلاتهم من فورت براغ، حيث كان هنري يعمل كطبيب باطني، وكذلك من المؤسسة الطبية التي عملت فيها غابريليان في بالتيمور، وفق لائحة الاتهام.

يشار إلى أنه في حالة إدانتهما، سيواجه الزوجان مدة أقصاها خمس سنوات في السجن بتهمة التآمر وعشر سنوات أخرى لكل تهمة تتعلق بالكشف عن معلومات صحية يمكن التعرف عليها بشكل فردي.