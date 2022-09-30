تسرب نورد ستريم.. عادل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات

نجم تسرّب الغاز في 4 مواقع من خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق عن انفجارات تحت البحر تعادل في قوتها مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، وفق ما جاء في تقرير دنماركي-سويدي الجمعة.

وتحدث البلدان في تقرير مشترك رفع إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد اجتماعاً طارئاً بشأن حوادث التسرب الجمعة بطلب من روسيا، عن انفجارين.

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حمولة متفجرة بمئات الكيلوغرامات

كما أكدا أن "قوة الانفجارين بلغت على التوالي 2,3 و2,1 على مقياس ريختر وهو ما يعادل على الأرجح حمولة متفجرة بمئات الكيلوغرامات"، بحسب فرانس برس.

كذلك كتبت السويد والدنمارك في رسالتهما الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "جميع المعلومات المتاحة تشير إلى أن هذه التفجيرات هي نتيجة عمل متعمد"، من دون إلقاء المسؤولية على أي طرف.

مصدر الانفجارات ومنفذوها غامضة

وما زال مصدر الانفجارات ومنفذوها غامضة، بينما تنفي كل من موسكو وواشنطن مسؤوليتها عن الحادث.

يذكر أن مواقع التسرب في المياه الدولية شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية اكتشفت الاثنين. ويقع اثنان منها في المناطق الاقتصادية الخالصة للسويد واثنان في تلك التابعة للدنمارك.

كما تسببت التسربات من أنابيب الغاز - الاستراتيجية بين روسيا وألمانيا - بظهور فقاعات على سطح البحر في يتراوح قطرها بين مئتين و900 متر. فيما يحظر التنقل في هذه المناطق أو التحليق فوقها.

وتفيد الوثيقة الدنماركية السويدية بأن التسرب من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم1" يفترض أن يتوقف الأحد. أما التسرب من "نورد ستريم2" فما زال تقدير موعد توقفه غير ممكن.