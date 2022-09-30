زعيم دونيتسك الموالي لموسكو: الروس محاصرون في ليمان

أعلن زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك دنيس بوشيلين، الجمعة، أن القوات الروسية "محاصرة جزئيا" في بلدة ليمان الأوكرانية وأن الجنود الأوكرانيين يستعيدون قرى في المنطقة.

وقال على وسائل التواصل الاجتماعي "الأنباء القادمة من ليمان مقلقة. في هذه اللحظة، ليمان محاصرة جزئيا"، مضيفا أن قريتين قريبتين "خرجتا عن سيطرتنا الكاملة".

مادة اعلانية

استعدادا للضم

هذه التطورات الميدانية، تأتي فيما تستعد روسيا لإعلان ضم 4 مناطق أوكرانية بينها دونيتسك.

وشدد الكرملين على أنه سيعتبر الهجمات ضد أي جزء من مناطق أوكرانية توشك موسكو على ضمها أعمالاً عدوانية ضد روسيا نفسها.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين الجمعة إن موسكو ستضم "بحكم القانون" أجزاء من أوكرانيا لا تخضع لسيطرة القوات الروسية، ضمن تحركاتها لضم 4 مناطق في أوكرانيا، وفق رويترز.

حفل وخطاب مطول

يأتي ذلك فيما يصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على ضم بلاده 4 مناطق أوكرانية خلال نهار خطابات طويلة واحتفالات في موسكو، مهدداً باستخدام السلاح النووي في مواجهة كييف وحلفائها الغربيين.

كما يستضيف الكرملين حفلاً في مناسبة هذا الضم عند الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش يلقي خلاله بوتين "خطاباً مطولاً" بحسب المتحدث باسم الكرملين.

مراسيم بوتين

يشار إلى أنه تمهيداً لهذا الضم الرسمي، وقع بوتين عدة مراسيم تعترف بانفصال منطقتي زابوريجيا وخيرسون الأوكرانيتين، وفق فرانس برس.

وأوضح في هذه النصوص التي نشرت مساء الخميس: "آمر بالاعتراف بسيادة واستقلال" منطقتي زابوريجيا وخيرسون الواقعتين في جنوب أوكرانيا.

يذكر أن روسيا كانت اعترفت في فبراير باستقلال "جمهورية دونيتسك الشعبية" و"جمهورية لوغانسك الشعبية" بطلب من قادة هاتين المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو، قبيل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير.

وستضم هذه المناطق الأربع رسمياً إلى روسيا بعد "استفتاءات" نظمت في نهاية سبتمبر بهدف إلحاقها بموسكو.