زيلينسكي رداً على دعوة بوتين للتفاوض: ليس وأنت في السلطة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، أنه لن يتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيساً لها، وذلك بعيد إعلان الأخير استعداده للتفاوض مع كييف ووقف القتال.

كما أضاف في فيديو بث على الإنترنت أن أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية. وتابع: "سنتفاوض مع الرئيس الجديد".

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في موازاة ذلك، وتزامناً مع إعلان بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية إلى بلاده، أكد زيلينسكي أن كييف طلبت رسمياً تسريع وتيرة انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأضاف في المقطع المصور أن كييف "أثبتت امتثالها لمعايير التحالف".

كما قال "نحن نثق ببعضنا البعض، ونساعد بعضنا البعض، ونحمي بعضنا البعض. هذا هو التحالف".

الانضمام إلى الناتو

إلى ذلك، أوضح أن بلاده تتخذ خطوة حاسمة من خلال التوقيع على طلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة.

وكان الرئيس الأوكراني اجتمع بقادة الجيش في وقت سابق اليوم لمناقشة خطة "تحرير" الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. وأوضح أنه ناقش هو وقادة الجيش أيضاً إمدادات الأسلحة فضلا عن الخطط الأخرى المحتملة لروسيا في أوكرانيا.

ضم 4 مناطق لروسيا

أتى تصريح الرئيس الأوكراني بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية رسمياً إلى بلاده، ألا وهي دونيتسك ولوغانسك بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون، مؤكداً أن هذا القرار حسم نهائياً.

كما وجه سيد الكرملين انتقادات حادة لسياسات الغرب "الساعية للهيمنة"، مؤكدا أن بلاده صامدة وقوية بحاضرها وتاريخها أيضاً، معتبراً في الوقت عينه أنه لا يمكن تغيير حقيقة انهيار الاتحاد السوفيتي.

يشار إلى أن الروس يسيطرون حالياً على 72 بالمئة من زابوريجيا، بحسب ما أكد معهد دراسات الحرب (آي إس دبليو) الأميركي، فيما تقع نحو 88 بالمئة من أراضي خيرسون وعاصمتها التي تحمل الاسم نفسه تحت القبضة الروسية.