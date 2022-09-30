كوليبا: ضم بوتين لأراضينا لم يغير شيئاً بالنسبة لنا

أكد وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا اليوم الجمعة أن سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضم الأقاليم الأوكرانية الأربعة دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون محاولة للاستيلاء على أراض لا يسيطر عليها على الأرض.

كما أضاف كوليبا على تويتر أن هذه العملية لم تغير شيئا بالنسبة لأوكرانيا، وقال "سنواصل تحرير أرضنا وشعبنا، واستعادة وحدة أراضينا".

By attempting to annex Ukraine’s Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson regions, Putin tries to grab territories he doesn’t even physically control on the ground. Nothing changes for Ukraine: we continue liberating our land and our people, restoring our territorial integrity. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 30, 2022

مادة اعلانية

وكان الرئيس الروسي قد وقع مع قادة مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية اتفاقيات للانضمام إلى روسيا، وسط رفض دولي وتنديد واسع النطاق.

إعادة إعمار دونباس

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله في كلمة ألقاها بعد مراسم التوقيع التي جرت في الكرملين ظهر اليوم إن حق سكان هذه المناطق الأربع "في المساواة وتقرير المصير مكرس في ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكداً أن روسيا ستوفر الأمن لدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوريجيا وستساعدها في إعادة إعمار البنية التحتية.

كذلك قال بوتين "على سلطات كييف اليوم التعامل مع هذه الإرادة الحرة للشعب باحترام ولا شيء غير ذلك"، وأضاف "أريد أن تسمعني سلطات كييف وأسيادهم الحقيقيون في الغرب؛ سكان دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا هم مواطنون روس من اليوم".

الانضمام إلى الناتو

وفي كييف وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا للشعب قال فيه إن بلاده ستقدم طلبا للحصول على عضوية عاجلة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

فيما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن زيلينسكي قوله "اليوم، هنا في كييف، في قلب بلدنا نتخذ خطوة حاسمة من أجل أمن مجتمعنا بأكمله... إننا نتخذ خطوتنا الحاسمة بالتوقيع على طلب تسريع انضمام أوكرانيا إلى الناتو".

موجة إدانة دولية

ووسط موجة إدانة دولية فرضت أميركا وبريطانيا عقوبات على مسؤولين روس وكيانات روسية، في حين أعلنت دول مثل بريطانيا وهولندا استدعاء السفير الروسي لديها لتسليمه مذكرة احتجاج على قرارات الضم.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ندد بقرار روسيا ضم أراض أوكرانية وقال إنها تنتهك القانون الدولي. ودعا بايدن في بيان المجتمع الدولي لرفض "محاولات روسيا غير المشروعة" لضم أراض أوكرانية إليها.