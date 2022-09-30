لافروف: الغرب يمارس سياسة فرق تسد لبسط هيمنته

على وقع التوتر المتصاعد بين موسكو والغرب على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقادات حادة للدول الغربية.

فقد جدد لافروف، انتقاده لما وصفها بسياسة الهيمنة التي ينتهجها الغرب، لاسيما الولايات المتحدة.

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كما اعتبر في تصريحات اليوم الجمعة أن "الغرب الجماعي بقيادة أميركا يمارس سياسة، فرّق تسد، مع دول الاتحاد السوفياتي السابقة، ولا ينوي التنازل عن سياسة الهيمنة على العالم"، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

تمزيق الاتحاد السوفيتي

إلى ذلك، أشار إلى أن التدخلات الأميركية تهدف إلى تمزيق فضاء الاتحاد السوفيتي السابق إلى كيانات أصغر، من أجل تقسيم الشعوب، معتبراً أن أسطع مثال على ذلك ما يجري في أوكرانيا، حيث تسعى واشنطن، وفق قوله، إلى إنشاء "دولة معادية" لبلاده.

كذلك رأى أن الاتحاد الأوروبي فقد استقلاليته بالكامل، وأصبح يتكبد خسائر فادحة جراء ما تدفعه إليه الإدارة الأميركية.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وجه معظم المسؤولين الروس الاتهامات للغرب الذي اصطف بقوة إلى جانب كييف، بالسعي إلى تهديد روسيا، وفرض سياسته الأحادية القطب.

كما اتهموا واشنطن بالسعي للهيمنة على القرارات الأوروبية، بل إن بعض المسؤولين لم يتوانوا عن وصف الاتحاد الأوروبي بالدمية.