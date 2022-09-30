مسحوق أبيض يثير هلعاً بمقر المفوضية الأوروبية.. ما القصة؟

عثر على ظرف يحوي مسحوقاً أبيض الجمعة بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل بالطابق الذي تعمل فيه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، وفق ما أفاد رجال الإطفاء.

وأدى العثور على الظرف إلى إخلاء جزء من مبنى بيرليمونت في منتصف النهار ونشر عدد كبير من آليات الطوارئ.

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فيما سعت إدارة المفوضية على الفور إلى طمأنة الموظفين، بحسب فرانس برس.

"الجميع بخير"

من جهته قال المتحدث باسم الإدارة الأوروبية إريك مامر للصحافيين إنه "تم إخلاء الطابق الثالث عشر (حيث تعمل المسؤولة الأوروبية الألمانية) لكن الجميع بخير".

بدورها أوضحت إدارة الإنقاذ أنه سيتم تحليل المسحوق المثير للشبهة من قبل إدارة الدفاع المدني التي توجهت وحدة منها إلى المكان على الفور.

عزل موظف

وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء في بروكسل والتر ديريو لفرانس برس إنه "تم عزل موظف في المفوضية تعامل مع الظرف" بانتظار نتائج هذا التحليل.

غير أنه أكد أنه "لم تظهر أي عوارض طبية" على هذا الشخص.

يشار إلى أن الحادث وقع فيما كان وزراء الطاقة الأوروبيون يناقشون أزمة الطاقة التي سببتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.