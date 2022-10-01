أردوغان يكرر تهديده.. بعرقلة انضمام السويد وفنلندا للناتو
رغم الانفراجة التي بدت بعد اجتماع لمسؤولين من الدول الثلاث، عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت ليكرر تهديده بأن تركيا لن تصدق على طلب عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "حتى يتم الوفاء بالوعود" التي قطعتها الدولتان.
"الوفاء بالوعد أولا"
وقال أمام البرلمان التركي "طالما لم يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت لبلدنا، فسوف نبقى على موقفنا المبدئي"، علمًا أنه يهدد منذ أيار/مايو بعرقلة انضمام الدولتين إلى الناتو.
وكان مسؤولون من تركيا وفنلندا والسويد، اتفقوا في أغسطس الماضي، على مواصلة المحادثات خلال الأشهر المقبلة لبحث مخاوف أمنية أثارتها أنقرة كشرط مسبق للسماح لدولتي الشمال الأوروبي بالانضمام إلى "الناتو".
اجتماع نادر
وعقد مسؤولون من الدول الثلاث هذا الاجتماع الأول من نوعه، في 26 أغسطس في مدينة فانتا بجنوب فنلندا.
فيما قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو -حينها- إن الاجتماع استهدف إقامة اتصالات، وتحديد أهداف التعاون التي اتفقت عليها الدول الثلاث، حين وقعت على مذكرة تفاهم في قمة حلف الناتو بمدريد في نهاية شهر يونيو.
شروط أنقرة
يشار إلى فنلندا والسويد تقدمتا بطلب للانضمام إلى الحلف رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن تركيا عارضت ذلك واتهمتهما بفرض حظر على تصدير أسلحة لها ودعم جماعات تعتبرها إرهابية، في إشارة إلى "حزب العمال الكردستاني" ومعارضين آخرين.
وكانت أنقرة قد طالبت الدولتين بتسليم مشتبها بهم مطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب، بينما تقول الدولتان إنهما لم توافقا على تسليم أشخاص بعينهم حين وقعتا على مذكرة التفاهم.
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