كوريا الشمالية تطلق مقذوفات.. واليابان: غالباً صواريخ
في رابع عملية تقوم بها بيونغ يانغ خلال أسبوع بعد بدء تصعيد التوتر في شبه الجزيرة، أطلقت كوريا الشمالية السبت، مقذوفات يُشتبه في أنّها صواريخ بالستيّة، وفق ما نقل خفر سواحل اليابان عن وزارة الدفاع.
وأوضح خفر سواحل اليابان أنّ مقذوفَين على الأقل أُطلِقا من كوريا الشماليّة.
من جهتها نقلت محطة "إن إتش كيه" العامة اليابانية عن مصدر حكومي لم تُسمّه، أنّ المقذوفَين أنهيا مسارهما خارج المنطقة الاقتصاديّة الخالصة لليابان.
الجنوبية تدخل خط الأزمة
بدورها، أكدت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بكوريا الجنوبية، أن الجارة الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صوب الساحل الشرقي يوم السبت.
يشار إلى أن إطلاق الصاروخ يأتي بعد أن أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات عسكرية مشتركة منذ نحو 5 سنوات، وبعد زيارة نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس إلى سيول هذا الأسبوع.
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