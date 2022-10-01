كييف تتحدى موسكو بفيديو.. من على مشارف "ليمان"

بعد إعلان الجيش الأوكراني أنه يحاصر آلاف الجنود الروس في محيط بلدة ليمان المهمة في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا، نشر أحد المسؤولين في مكتب الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي، فيديو يؤكد دخول قوات بلاده مشارف البلدة.

وأظهر المقطع المصور عددا من الجنود الأوكران اليوم السبت عند مشارف البلدة الشرقية يرفعون علم بلادهم.

Ukrainian troops have entered Lyman pic.twitter.com/gmkcfULjp2 — Illia Ponomarenko🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 1, 2022

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في الطريق

فيما قال أحد الجنود قبل أن يثبت العلم "هذا علامة ترحيب (في إشارة إلى العالم)، نحن في طريقنا إلى قلب ليمان".

وكان سيرهي تشيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية شرقاً أعلن في وقت سابق اليوم أن آلاف الجنود الروس محاصرون في محيط البلدة، في رد ميداني قوي على الكرملين بعد يوم من إعلانه ضم تلك المنطقة إلى روسيا.

كما أشار إلى أن هناك ما بين خمسة آلاف و5500 جندي روسي محاصرون، لكن العدد ربما يكون انخفض بسبب الخسائر في صفوف الجنود الذين حاولوا الفرار من الحصار.

إلى ذلك، قال المتحدث العسكري الأوكراني إن السيطرة على ليمان ستسمح لكييف بالتقدم إلى منطقة لوغانسك، التي أعلنت موسكو السيطرة عليها بالكامل في بداية يوليو بعد تقدم بطيء وقصف لعدة أسابيع. وأضاف "ليمان مهمة لأنها الخطوة التالية نحو تحرير دونباس، فهي فرصة للذهاب لأبعد من كريمينا وسيفيرودونيتسك".

إلا أنه أكد في الوقت عينه أن العملية العسكرية لا تزال جارية في ما يحاول بعض الجنود الروس الفرار".

انتكاسة مهمة

يذكر أن السيطرة على هذه البلدة ستمثل انتكاسة مهمة لروسيا لاسيما بعد إعلان رئيسها فلاديمير بوتين ضم منطقة دونيتسك مع ثلاثة أقاليم أخرى خلال احتفال في موسكو أمس الجمعة نددت به كييف والغرب باعتباره "هزلاً".

هذا بالإضافة إلى أن ليمان تشكل مركزا لوجستياً مهما تستخدمه القوات الروسية في شمال منطقة دونيتسك، لذا سيمثل سقوطها أكبر مكسب ميداني لأوكرانيا منذ هجومها المضاد الخاطف في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد الشهر الماضي.