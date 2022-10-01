أميركا تتوعد روسيا بعقوبات.. ومساعدة فورية لكييف
علو وقع التوترات الأخيرة إثر اعتبار الغرب قرار ضم روسيا لـ4 مناطق أوكرانيا تجاوز لا يمكن السكوت عنه، أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان، أن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا الأسبوع المقبل.
وأضاف أن واشنطن سترسل تلك الأسلحة بشكل فوري ومباشر لتصل إلى كييف في أقرب وقت.
عقوبات وهجمات محتملة
كما تابع أن عقوبات جديدة ستفرض على أي فرد أو كيان يؤيد الضم الروسي لمناطق أوكرانية، مشدداً على أن دعم كيفف على الأرض له الأولوية على مسألة انضمامها للناتو.
ولفت إلى أن القلق الأميركي فيما يخص هجمات روسية محتملة على البنية التحتية في أوروبا ، إلا أنه أعلن استعداد الجيش الأميركي لمواجهة أي احتمال.
وأكد أن قوات أميركية انتشرت في أوروبا وباتت مستعدة للمواجهة والتدخل.
كما نفى وجود أي مؤشرات على استخدام روسي وشيك للسلاح النووي، إلا أنه نوّه أن الخطر لا يزال قائماً.
قرار الضم نهائي
أتت هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الجمعة، ضم 4 مناطق أوكرانية رسمياً إلى بلاده، ألا وهي دونيتسك ولوغانسك بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون، مؤكداً أن هذا القرار حسم نهائياً.
كما وعد سيد الكرملين، بإعادة إعمار تلك المدن، لكي يشعر سكانها بالسلام والأمان. وأكد أن سكان تلك المناطق أضحوا مواطنين روساً.
وأعلن في الوقت عينه استعداده لوقف القتال والتفاوض مع كييف.
وبعد كلمة الرئيس الروسي المطولة، وقع قادة الأقاليم الأربعة (موالين لموسكو) مراسيم الضم، لتصبح أكثر من 15% من أراضي أوكرانيا ضمن الأراضي الروسية.
وتشكل منطقتا لوغانسك ودونيتسك اللتان مزقهما القتال منذ إعلان الانفصاليين هناك استقلالهما في عام 2014، منطقة دونباس الأوسع في شرق أوكرانيا.
في حين سيطرت روسيا على خيرسون بأكملها وأجزاء من زابوريجيا، وهما منطقتان أخريان ضمتا رسمياً إضافة للوغانسك ودونيتسك إلى روسيا في حفل أقيم في الكرملين، ما فجر غضبا دوليا عارماً ورفضاً غربياً تاماً.
-
"الذاكرة السياسية".. الراوي يتحدث عن الرجل الثاني بعهد صدام حسينفي الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة "الذاكرة السياسية" يتحدث وزير التجارة العراقي الأسبق محمد مهدي صالح الراوي عن الدور المحوري الذي لعبه وزير التصنيع ... الأخيرة
-
إياك وقلة النوم.. هذا ما تفعله بخلاياكلا تغيب أهمية النوم عن بال أحد، خصوصاً وأن عدم حصول الجسم على قسط كافٍ منه له سلبيات عديدة.وحول هذه النقطة، توصلت دراسة جديدة إلى أن الحرمان المزمن من ... صحة
-
جيش بوركينا فاسو يطيح بالرئيس ويحل الحكومة ويغلق الحدودأكد عسكريون في بوركينا فاسو، إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا.وأعلنوا في في بيان متلفز مساء الجمعة، إغلاق ... العرب والعالم