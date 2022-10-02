اليونان "مستعدة" لمحادثات مع تركيا فور وقف الاستفزازات
نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان: "لابد من خفض التصعيد قبل الحوار مع تركيا"
أعلن نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان، اليوم الأحد، أن بلاده تريد إجراء حوار بناء مع تركيا على أساس القانون الدولي، لكن يتعين على جارتها في بحر إيجه وقف تصعيدها غير المسبوق للاستفزازات، على حد تعبيره.
والبلدان، العضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خصمان قديمان وبينهما خلافات منذ عقود حول سلسلة من القضايا بينها ابتداء وانتهاء الجرف القاري لكل منهما، وتحليق الطائرات فوق بحر إيجه، وقبرص المقسمة.
وقال دندياس في مقابلة مع صحيفة بروتو تيما: "على تركيا أن تختار ما إذا كانت ستأتي إلى مثل هذا الحوار أم لا، لكن الأمر الأساسي لا بد أن يكون خفض التصعيد".
وفي الشهر الماضي عبّر الاتحاد الأوروبي، الذي يضم اليونان في عضويته، عن قلقه بسبب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم فيها أثينا باحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجه، وقال إن تركيا مستعدة "لفعل ما يلزم" عندما يحين الوقت.
وأضاف دندياس أن "الطرف المسؤول عن خفض التصعيد هو الطرف الذي يتسبب في التصعيد، وهو تركيا".
-
4 قتلى و29 مفقودا وناج بعد العثور على قارب مهاجرين قبالة جزر الكناريمنذ مطلع العام نجح 11522 مهاجرا في عبور طريق المحيط الأطلسي الخطير باتّجاه جزر الكناري العرب والعالم
-
مقطع فيديو كشفهم.. سرقوا "كوبري" وحملوه على سيارةالتشكيل العصابي تخصص في سرقة "الكباري" المعدنية والأسوار الحديدية في سيارة "ربع نقل" مصر
-
البرازيل: بدء انتخابات تاريخية في سباق بين لولا وبولسونارواستطلاعات الرأي الأخيرة كشفت عن تقدم لولا بفارق كبير العرب والعالم