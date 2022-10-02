9 أعضاء في الناتو يحثون على دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي 

أصدر رؤساء 9 أعضاء أوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم الأحد، بيانًا مشتركًا يدعم طريق عضوية أوكرانيا في التحالف الأمني الذي تقوده الولايات المتحدة، ودعوا جميع دول الناتو الثلاثين إلى تكثيف المساعدات العسكرية لكييف.

واتخذ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطوة مفاجئة يوم الجمعة لتقديم طلب سريع لعضوية الناتو، ردًا على ضم روسيا لأربع مناطق من أوكرانيا.

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وتحتاج عضوية الناتو إلى موافقة جميع الأعضاء الثلاثين، ومن غير المرجح أن تنضم أوكرانيا في أي وقت قريب. حيث أن وضعها كدولة في حالة حرب بالفعل يعقد الطلب.

وحثت دول الناتو التسع في أوروبا الوسطى والشرقية، التي تخشى أن تستهدفها روسيا بعد ذلك، إذا لم يتم إيقافها في أوكرانيا، على الرد على ضم روسيا لأراضي أوكرانيا.

ونشر قادة التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا بيانًا على مواقعهم الإلكترونية، الأحد قائلين: "نحن ندعم أوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي، ونطالب (روسيا) بالانسحاب الفوري من جميع الأراضي المحتلة وتشجيع جميع الحلفاء على زيادة مساعدتهم العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير".

وأكد القادة أنهم "وقفوا بحزم وراء قرار قمة الناتو لعام 2008 في بوخارست بشأن عضوية أوكرانيا المستقبلية".

وفي قمة عام 2008، رحب أعضاء الناتو بتطلعات أوكرانيا وجورجيا للانضمام، لكنهم رفضوا تقديم جدول زمني واضح لانضمام الدولتين المحتمل. ولم تذكر رسالة، الأحد، جدولًا زمنيًا أيضًا.

وردا على سؤال يوم الجمعة عن طلب زيلينسكي للحصول على عضوية سريعة في حلف الناتو، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن عملية التقديم في بروكسل "يجب أن يتم تناولها في وقت مختلف".

ولم تصدر إجابة من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عندما سئل عن دعوة زيلينسكي للانضمام.

وسخر دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي برئاسة بوتين، من هذه الخطوة، قائلاً إن طلب زيلينسكي يرقى إلى "استجداء الناتو لتسريع بدء الحرب العالمية الثالثة".

وبدافع من المخاوف الأمنية بشأن الهجوم الروسي، تقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو في مايو/ أيار باستخدام إجراء سريع.

وصادقت معظم الدول الأعضاء بالفعل على طلباتها، ويسير البلدان الاسكندنافيان على المسار الصحيح للانضمام في وقت قياسي.