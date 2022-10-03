الجنرال ماكماستر: القوات الروسية في أوكرانيا على وشك الانهيار

قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأميركي إتش آر ماكماستر ومستشار الأمن القومي السابق، يوم الأحد، إن الجيش الروسي قد يكون على حافة "الانهيار" بعد أن واجه الهزيمة في ليمان المدينة الأوكرانية المحتلة سابقًا، حيث انسحبت القوات الروسية من هناك يوم السبت.

ويُنظر إلى الخسارة في ليمان، التي كانت تستخدم كمحور للنقل وسط الغزو الروسي، على أنها انتكاسة كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي كان قبل يوم واحد فقط من انسحاب القوات من المدينة قد ضم بشكل غير قانوني أربع مناطق من أوكرانيا، بما في ذلك لوغانسك وخيرسون وزبروجيا ودونتسك التي تقع فيها ليمان.

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وأجبر الجيش الأوكراني، السبت، القوات الروسية على الانسحاب من المدينة بعد محاصرة ما يصل إلى 5000 جندي في الموقع الاستراتيجي.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق، أن القوات "تراجعت إلى خطوط أكثر فائدة".

وقال الجنرال ماكماستر على قناة CBS، عن فوز أوكرانيا الأخير "إنه يعتقد أن نجاح يوم السبت لأوكرانيا "يمكن أن يتحول إلى سلسلة متتالية من الهزائم للقوات الروسية". وأضاف أن "ما يحصل هنا هو حقًا أن الجيش الروسي على وشك الانهيار في أوكرانيا بخلاف الانهيار الأخلاقي. وأعتقد أنهم وصلوا بالفعل إلى نقطة الانهيار".

وتابع: "إذا نظرت فقط إلى أعداد الضحايا، والمساحة الشاسعة التي يحاولون الدفاع عنها، والآن محاولة روسيا حشد المجندين وإرسالهم إلى الجبهة دون تدريب، أعتقد أن الأمر غاية في الأهمية إذا نظرنا لهذه العوامل".

وتابع "من المهم أيضًا أن نفهم أن هذه القوات التي هي في حالة انسحاب كامل، والتي خرجت الآن من ليمان، كانت في الحقيقة الجولة الأولى من التعبئة".

وتابع "تذكر أنه عندما كان بوتين يحاول تجنيد المزيد والمزيد من الأشخاص بدفع ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط الأجور للحصول على ما يسمى بالمتطوعين للمضي قدمًا، تم تدريب هذه القوات على عجل، وإلقاؤها في تلك الجبهة، وهذه هي القوى التي تنهار في الوقت الحالي".

وفي الشهر الماضي، أعلن بوتين عن "تعبئة جزئية" للبلاد في محاولة لجلب 300 ألف روسي إضافي مع بعض التدريبات العسكرية إلى ساحة المعركة. وقال الرئيس الروسي إن هذا الإجراء ضروري "لحماية سيادة وأمن وسلامة أراضي روسيا".

وفي تصريحات مماثلة يوم الأحد، قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأميركي والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ديفيد بتريوس، إن إخفاقات بوتين في الحرب "غير قابلة للإصلاح".

وقال بتريوس في برنامج هذا الأسبوع على شبكة ABC: "لا يوجد أي نوع من التعبئة المشبوهة، وهي الطريقة الوحيدة لوصفها، ولا يمكن لأي نوع من ضم الأراضي، ولا حتى التهديدات النووية أن يخرجه من هذا الوضع بالذات".