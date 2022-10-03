لبنان: النقاط الأساسية في اتفاق الحدود مع إسرائيل موجودة

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الاثنين، إن النقاط الأساسية التي يريدها لبنان في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل موجودة في المسودة التي طرحتها واشنطن، مشيراً إلى أن الأمور متجهة "على الطريق الصحيح".

ونقلت الرئاسة اللبنانية على "تويتر" عن ميقاتي قوله "كانت لي وللرئيس (رئيس مجلس النواب نبيه) بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً".

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وأضاف "أود التأكيد أن كافة المسلمات والأمور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان".

بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عقب لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي في بعبدا "ملاحظات فريق العمل جمعت في تقرير سيرسل إلى الوسيط الأميركي وفيه طلب التعديلات والملاحظات على عرضه، وعلى أبعد حد غداً يرسل إليه، والموقف النهائي سيكون بعد جوابه على الملاحظات".

ومضى قائلاً: "الموقف موحد وهذا أحد عوامل القوة التي تمتع بها لبنان خلال مرحلة التفاوض واليوم وحدنا الملاحظات لرفع تقرير إلى الوسيط الأميركي".

وأضاف أن الحكومة اللبنانية لن ترد على الاقتراح رسمياً حتى يرد المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين على مخاوفها، وهو ما تتوقع أن يفعله بنهاية الأسبوع.

وتابع بو صعب: "الشياطين تكمن بالتفاصيل ولكن الشياطين صارت صغيرة".

ويتنقل هوكشتاين بين لبنان وإسرائيل في محاولة لإبرام اتفاق من شأنه أن يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة قبالة سواحل البلدين، ونزع فتيل مصدر محتمل للصراع بين إسرائيل وحزب الله.