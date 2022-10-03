لبنان: النقاط الأساسية في اتفاق الحدود مع إسرائيل موجودة
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: سنرسل لأميركا رداً موحداً بشأن محادثات الحدود البحرية مع إسرائيل غداً
قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الاثنين، إن النقاط الأساسية التي يريدها لبنان في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل موجودة في المسودة التي طرحتها واشنطن، مشيراً إلى أن الأمور متجهة "على الطريق الصحيح".
ونقلت الرئاسة اللبنانية على "تويتر" عن ميقاتي قوله "كانت لي وللرئيس (رئيس مجلس النواب نبيه) بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً".
وأضاف "أود التأكيد أن كافة المسلمات والأمور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان".
بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عقب لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي في بعبدا "ملاحظات فريق العمل جمعت في تقرير سيرسل إلى الوسيط الأميركي وفيه طلب التعديلات والملاحظات على عرضه، وعلى أبعد حد غداً يرسل إليه، والموقف النهائي سيكون بعد جوابه على الملاحظات".
ومضى قائلاً: "الموقف موحد وهذا أحد عوامل القوة التي تمتع بها لبنان خلال مرحلة التفاوض واليوم وحدنا الملاحظات لرفع تقرير إلى الوسيط الأميركي".
وأضاف أن الحكومة اللبنانية لن ترد على الاقتراح رسمياً حتى يرد المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين على مخاوفها، وهو ما تتوقع أن يفعله بنهاية الأسبوع.
وتابع بو صعب: "الشياطين تكمن بالتفاصيل ولكن الشياطين صارت صغيرة".
ويتنقل هوكشتاين بين لبنان وإسرائيل في محاولة لإبرام اتفاق من شأنه أن يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة قبالة سواحل البلدين، ونزع فتيل مصدر محتمل للصراع بين إسرائيل وحزب الله.
-
إندونيسيا تشكل فريقاً مستقلاً للتحقيق في كارثة جاوةقالت السلطات الإندونيسية يوم الاثنين إنها ستشكل فريقا مستقلا لتقصي الحقائق في واقعة التدافع في ملعب لكرة القدم، ما أسفر عن مقتل 125 منهم 32 طفلا، ... رياضة عالمية
-
الفيدرالي يخمد طفرة العقارات.. أكبر انخفاض لأسعار المنازل منذ 2009بدأت سوق الإسكان تفقد قوتها بسرعة مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري الأسواق العقارية
-
سلطنة عمان تسمح بالبيع المباشر للكهرباء بين المنتجين والعملاءابتداء من أول أكتوبر 2022 طاقة