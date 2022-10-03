ماسك يقدم اقتراحا "صادما" لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
تصريحه يكبد أسهم شركة تسلا خسائر 8%
طلب الدبلوماسي الأوكراني أندري ميلنيك من الملياردير إيلون ماسك "التوقف" بعد أن اقترح الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" و"تيسلا" أن تتخلى أوكرانيا عن بعض الأراضي وتجري انتخابات جديدة في المناطق المتنازع عليها لإنهاء الحرب مع روسيا.
Ukraine-Russia Peace:— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022
- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.
- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).
- Water supply to Crimea assured.
- Ukraine remains neutral.
ونشر ماسك استطلاعا للرأي يوم الاثنين يطلب من المستجيبين التفكير في اقتراحه لإنهاء الحرب وهي إعادة الانتخابات في المنطقة المضمومة تحت إشراف الأمم المتحدة، والتخلي عن شبه جزيرة القرم لروسيا، والحفاظ على أوكرانيا كدولة محايدة بين روسيا والغرب.
وكتب ماسك: "من المرجح جدًا أن تكون هذه هي النتيجة في النهاية هو مجرد سؤال عن عدد القتلى قبل ذلك الحين". وتابع "تجدر الإشارة أيضًا إلى أن النتيجة المحتملة، وإن كانت غير محتملة، من هذا الصراع هي الحرب النووية."
ورد ميلنيك بعد فترة وجيزة: "ابتعد ..هو رد دبلوماسي للغاية عليك". وكان الأوكراني سفيرا لبلاده في ألمانيا حتى نهاية سبتمبر.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي في يوليو أنه استدعى ميلنيك في نهاية سبتمبر بعد أن دخل السفير في ذلك الوقت في صراع مع المستشار الألماني أولاف شولتز وقادة ألمان آخرين. واتهم ميلنيك الألمان بإقامة علاقات وثيقة مع روسيا.
يشار الى أن ماسك قدم خدمة ستارلينك "Starlink" الفضائية كوسيلة لأوكرانيا لزيادة اتصالها بالإنترنت.
وقال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إنه "ممتن" لاتخاذ ماسك هذا الإجراء.
وضمت روسيا أربع مناطق في شرق أوكرانيا الأسبوع الماضي في انتخابات تعتبر على نطاق واسع صورية واحتفل بها فلاديمير بوتين في نهاية الأسبوع.
كما تواصل روسيا السيطرة على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014 بعد غزوها
وجاء اقتراح ماسك المثير للجدل بشأن السياسة الخارجية في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم تسلا بنسبة 8%، في تداولات يوم الإثنين، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر حيث كان رد فعل السوق سيئًا.
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