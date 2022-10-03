مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية
ذكر الجيش أن جنوده كانوا يحاولون اعتقال مشتبه به في مخيم الجلزون للاجئين بالقرب من مدينة رام الله، عندما حاول الفلسطينيان دهس الجنود بسيارتهما
قتل فلسطينيان، الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسب ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.
وتبلغت الوزارة بالحادث بعدما أطلق جنود الاحتلال النار على الفلسطينيين "قرب مخيم الجلزون"، على ما جاء في بيان للوزارة.
ويقول الإسرائيليون إنهم يتبعون قواعد اشتباك صارمة، ويفتحون النار في المواقف التي تهدد حياة الجنود.
من جهته، ذكر الجيش أن جنوده كانوا يحاولون اعتقال مشتبه به في مخيم الجلزون للاجئين بالقرب من مدينة رام الله، عندما حاول الفلسطينيان دهس الجنود بسيارتهما. وأضاف الجيش أن الجنود فتحوا النار على السيارة.
وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية، التي تنسق شؤون المدنيين مع الجانب الإسرائيلي، أن الجيش أطلق النار على الرجلين وقتلهما، ولم تعرف هويتهما حتى الآن.
وتشن إسرائيل مداهمات اعتقال ليلية شمالي الضفة الغربية منذ سلسلة هجمات فلسطينية دامية داخل إسرائيل الربيع الماضي، وجاء بعض المهاجمين من هذه المنطقة.
وقتل الإسرائيليون نحو 100 فلسطيني خلال تلك الفترة، ما يجعل عام 2022 أكثر الأعوام دموية في الأراضي المحتلة منذ 2016.
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